أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

رفع ناديا برشلونة ويوفنتوس شعار ”دوري أبطال أوروبا أولاً“، حيث ينتظر البارسا موقعة ساخنة أمام مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب كامب نو، في إياب الدور ربع النهائي، بينما يواجه البيانكونيري ضيفه أياكس أمستردام على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو، في نفس الدور.

الأخير يفرض التعادل على برشلونة

وسقط برشلونة في فخ التعادل السلبي خارج أرضه أمام هويسكا، متذيل الدوري الإسباني، ليفقد نقطتين في صراع حسم اللقب.

وغاب عن برشلونة في تلك المباراة نجماه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، حيث فضّل المدرب إرنستو فالفيردي إراحة اللاعبين، قبل موقعة المانيو، رغم أن البارسا حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف في أورد ترافورد، إلا أن ”ريمونتادا“ مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16، لا تزال حاضرة في الأذهان.

واستغل أتلتيكو مدريد سقوط برشلونة في فخ التعادل، وفاز على سيلتا فيغو بهدفين نظيفين أحرزهما الفرنسي أنطوان غريزمان، والفارو موراتا، ليرفع الأتلتي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويلتقي يوم الاثنين، ريال مدريد خارج أرضه مع ليغانيس، في ظل سعي الميرينغي للمنافسة على لقب وصيف الليغا، مع الروخي بلانكوس.

سقوط يوفنتوس.. و“كريستيانو رونالدو الجديد“

سقط يوفنتوس أمام سبال 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول في المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وأراح المدرب ماسيلميانو أليغري العديد من نجوم اليوفي في المباراة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي ماندزوكيتش والمدافع بونوتشي ولاعب الوسط بيانيتش.

ورغم الخسارة، لا يزال يوفنتوس في صدارة الكالتشيو برصيد 84 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي، الذي لعب مباراة أقل.

ويحتاج البيانكونيري نقطة واحدة فقط للتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي.

على الجانب الآخر، أعلن المخضرم أندريا بارزالي، مدافع اليوفي، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وقال بارزالي، البالغ من العمر 37 عاماً، إنه قرر الاعتزال في يونيو المقبل، بعد أن تعرض للعديد من الإصابات هذا الموسم.

وفي سوق الانتقالات، قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسئولي يوفنتوس بدأوا بالفعل في مفاوضات جادة لضم البرتغالي الشاب خواو فليكس نجم نادي بنفيكا إلى البيانكونيري، بداية من الموسم المقبل.

ولعب فليكس، الشهير بـ“خليفة كريستيانو رونالدو“، 36 مباراة هذا الموسم مع بنفيكا، أحرز فيها 15 هدفاً، وصنع 7 أخرى، ليصبح هدفاً للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأضافت ”توتو سبورت“ بقولها: ”يدرس نادي يوفنتوس عرض الأرجنتيني باولو ديبالا للبيع بنهاية الموسم الجاري، لتمويل صفقة التعاقد مع خواو فليكس، الذي يمكن أن يصل سعره إلى 100 مليون يورو، علماً بأن الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا، الممتد إلى عام 2023، يبلغ 120 مليون يورو“.

مربع ذهبي مشتعل

اشتعلت المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد أن ضمن ليفربول ومانشستر سيتي أحد المركزين الأول والثاني ”فلكياً“، ولا يزال هناك مركزان تتنافس عليهما 4 أندية، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسحق توتنهام هوتسبير ضيفه هيدرسفيلد تاون ”الهابط رسمياً إلى البريمييرشيب“، برباعية نظيفة، أحرز منها المهاجم الأرجنتيني لوكاس مورا 3 أهداف، هاتريك، في حين تكفل الكيني فيكتور وانياما بالهدف الرابع.

واقتنص مانشستر يونايتد 3 نقاط غالية، بعد أن فاز على ضيفه وستهام يونايتد 2-1، بهدفين من ركلتي جزاء للفرنسي بول بوغبا.

وبذلك يحافظ توتنهام على المركز الثالث برصيد 67 نقطة، ولا يزال مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

ويلعب ”فرسا رهان قمة البريمييرليغ“، يوم الأحد، حيث يلتقي مانشستر سيتي خارج أرضه أمام كريستال بالاس، بينما يلعب ليفربول على أرضه أمام تشيلسي.

مستقبل غاريث بيل

رصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية 5 وجهات محتملة للويلزي غاريث بيلن نجم ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل، بين العودة مرة أخرى إلى إنجلترا، أو خوض تجربة جديدة في إيطاليا أو ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر فرس الرهان في التعاقد مع بيل بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة إدارة النادي في ضم نجوم مميزين إلى صفوف الفريق؛ كي يستطيع العودة مرة أخرى إلى المنافسة على الألقاب محلياً وأوروبياً.

وتابعت: ”يمكن أن يدخل بيل في صفقة تبادلية مع ريال مدريد تتضمن الفرنسي بول بوغبا لاعب المانيو، حال وصول العلاقة بين بوغبا وإدارة مانشستر يونايتد إلى طريق مسدود، في ظل رغبة الفرنسي الدولي في الرحيل إلى الريال“.

وأردفت: ”يمكن أن يكون نادي تشيلسي الإنجليزي ”وجهة محتملة“ لغاريث بيل، كي يكون بديلاً للبلجيكي إدين هازارد، الذي اقترب بشدة من الانتقال إلى ريال مدريد، ويمكن أيضاً أن يكون بيل جزءاً من صفقة تبادلية“.

وأشارت إلى أن نادي توتنهام هوتسبير يُعتبر الوجهة الثالثة المتاحة لغاريث بيل في البريمييرليغ، حيث شهد السبيرز بداية تألقه قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وفي الملاعب الإيطالية، يرغب مسئولو نادي إنتر ميلان في التعاقد مع بيل الموسم المقبل، وكذلك الحال في ألمانيا، حيث يرى مسئولو بايرن ميونخ أن بيل سيكون خير خليفة للفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أرين روبن.

فيفا ينتفض ضد العنصرية

حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري، على تطبيق قواعدها الصارمة الخاصة في التعامل مع العنصرية بما في ذلك السماح للحكام بإيقاف أو إلغاء المباريات.

وأصدر الاتحاد الدولي للعبة بيانا السبت، ردًا على الحوادث الأخيرة التي شهدتها اللعبة، والتي وصفها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأنها ”محزنة“.

وقال إنفانتينو:“هذا غير مقبول حقًا، وليس للعنصرية مكان في كرة القدم، كما أن ليس لها أي مكان في المجتمع أيضًا“.

ويملك الفيفا ”إجراء من 3 خطوات“ بالنسبة للمباريات التي تقام تحت إشرافه، وهو نظام يسمح للحكام بإيقاف المباراة وإلغائها لاحقًا في حال وجود أي حوادث تحض على التمييز.

وأضاف البيان: ”يحث الفيفا الاتحادات العضوة، وروابط الدوري، والأندية، والجهات الانضباطية، على تبني نفس الإجراء مع اتباع نهج يقوم على عدم التسامح على الإطلاق مع حوادث العنصرية في كرة القدم، إضافة لتطبيق عقوبات صارمة على أي سلوك آخر مثل هذا“.