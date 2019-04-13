فيدال عن تعادل برشلونة ضد هويسكا: سببه التفكير في لقاء مانشستر يونايتد

قال أرتورو فيدال، لاعب وسط نادي برشلونة، إن فريقه لم يكن في كامل تركيزه بسبب مباراته الحاسمة في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بعد أن تمكن متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني من التعادل سلبيًا فقط مع هويسكا متذيل الترتيب، اليوم السبت.

وأجرى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، 10 تغييرات على الفريق الذي فاز 1-صفر على يونايتد في لقاء الذهاب مع منحه الفرصة لثلاثة لاعبين للمشاركة لأول مرة في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني، لكن التشكيلة غير المتجانسة فشلت في اختراق دفاع متذيل الترتيب اليوم.

وعلى الرغم من التعادل، يبدو برشلونة في طريقه إلى نيل اللقب الثامن في الدوري الإسباني خلال 11 عامًا عقب تغلبه على أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد 2-صفر الأسبوع الماضي، وقال فيدال إن لقاء الإياب أمام يونايتد شكل الأولوية بالنسبة للجميع.

وقال التشيلي فيدال:“أعتقد أن جميع من كان يلعب، اليوم، كان يفكر في لقاء الثلاثاء مثلما هو حال اللاعبين الذين ظلوا في منازلهم اليوم، ودوري أبطال أوروبا هو ما يحلم به الجميع“.

ويبدو السجل المحلي المتفرد لبرشلونة مخالفًا لإخفاقاته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث فشل الفريق بتجاوز دور الثمانية منذ فوزه باللقب العام 2015.

وتعرض الفريق لخروج مذل العام الماضي عقب خسارته 3-صفر أمام روما، وتعرض المدرب فالفيردي لانتقادات حادة لعدم إراحة اللاعبين الأساسيين خلال مباراة ليغانيس قبل 3 أيام من الانهيار الذي حدث في إيطاليا.

ويبدو أن فالفيردي لن يقع في نفس الخطأ ثانية، حيث لم يسافر النجم ليونيل ميسي مع الفريق إلى هويسكا، وذلك إلى جانب سيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، بينما يقضي الثنائي لويس سواريز، وجيرار بيكيه، عقوبة الإيقاف.

وقال مدرب برشلونة:“نريد وبكل وضوح الفوز دومًا، لكن هذه المباراة جاءت في ظل ظروف خاصة بالنسبة لنا، ولعبنا، يوم الأربعاء الماضي، وسنخوض لقاء الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإجراء تغييرات“.