أهداف مباراة سبال ويوفنتوس.. اليوفي يتأخر 2-1 (فيديو)

سجل مويس كين الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره سبال، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، بملعب ”باولو موتزا“، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 49 سجل كيفين بونيفازي التعادل لفريق سبال.

وفي الدقيقة 74 سيرجيو فلوكاري يسجل سبال الثاني.

ويكفي يوفنتوس الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم لضمان الحصول على لقب الدوري الايطالي قبل نهاية المسابقة بـ 6 مباريات، وهو رقم قياسي لم يحققه أي ناد آخر.

ويستهدف يوفنتوس تحطيم الرقم القياسي بأندية الإنتر وتورينو وفيورنتينا التي نجحت في حسم لقب الدوري الايطالي قبل نهاية المشوار بخمس مراحل، أعوام 2007، و1948، و1956.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة متفوقًا بفارق 20 نقطة على نابولي صاحب الوصافة، بينما يحتل سبال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ولن تكون مهمة يوفنتوس في الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية ”سهلة“، حيث يسعى سبال لتحقيق الفوز من أجل تعزيز آماله في البقاء بدوري الأضواء.

وحقق سبال 3 انتصارات متتالية على روما وفروسينوني ولاتسيو، قبل أن يخسر 1-2 أمام كالياري الأحد الماضي.