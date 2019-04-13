يوفنتوس يدرس التضحية بديبالا من أجل خليفة كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم ”كريستيانو رونالدو الجديد“ إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس بدأوا بالفعل في مفاوضات جادة لضم البرتغالي الشاب خواو فليكس نجم نادي بنفيكا إلى البيانكونيري، بداية من الموسم المقبل.

وقدّم فليكس، البالغ من العمر 19 عامًا، أداءً مميزًا، وقاد بنفيكا للفوز 4/2 على آنتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أحرز 3 أهداف ”هاتريك“، ليضع النادي قدمًا في نصف النهائي، قبل مباراة العودة يوم الخميس المقبل في فرانكفورت.

ولعب فليكس، الذي يرى كثيرون أنه خليفة كريستيانو رونالدو، 36 مباراة هذا الموسم مع بنفيكا، أحرز فيها 15 هدفًا، وصنع 7 أخرى، ليصبح هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأضافت ”توتو سبورت“ ”يدرس نادي يوفنتوس عرض الأرجنتيني باولو ديبالا للبيع بنهاية الموسم الجاري، لتمويل صفقة التعاقد مع خواو فليكس، الذي يمكن أن يصل سعره إلى 100 مليون يورو، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا، الممتد حتى العام 2023، يبلغ 120 مليون يورو“.

وكان خواو فليكس قد أكد في مقابلة سابقة مطلع هذا العام أنه يحلم باللعب إلى جوار مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق.