تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية لقاءات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي كما شهدت بعض الملاعب العربية في مصر والسعودية وتونس لقاءات برسم الدوريات المحلية نستعرض أبرز نتائجها، في التقرير التالي:

الدوري الأوروبي

قطعت أندية آرسنال وتشيلسي وبنفيكا خطوة مهمة لبلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد لقاءات ذهاب ربع النهائي التي جرت يومه الخامس.

وحقق آرسنال فوزا مهما على نابولي 2-0، فيما هزم بنفيكا فرانفورت الألماني 4-2 وعاد تشيلسي بالفوز من أمام سلافيا براغ التشيكي 1-0 .

وانتهت المواجهة الإسبانية الخالصة بالتعادل بين فياريال وفالنسيا 1-1 .

الدوري المصري الممتاز

فقد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بخسارته أمام المصري 2-1 في لقاء برسم الجولة 28 ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الجديد.

وتمكن بيراميذز من تحقيق فوز صعب على الاتحاد الإسكندري 3-2 ليرفع رصيده إلى 57 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك الثاني لكنه يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف ولعب لقاءين أكثر من منافسيه.

وفي باقي النتائج فاز طلائع الجيش على الداخلية2-1 والمقاولون العرب على حرس الحدود 1-0 .

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عزز الشباب مركزه الثالث بفوز على الباطن 2-1 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع.

كما تعادل الاتفاق والفتح سلبيا وفاز الحزم على الرائد 1-0 .

الدوري التونسي الممتاز

حقق النادي الصفاقسي فوزا مهما على النادي الإفريقي 1-0 في لقاء برسم الجولة 18 ليستعيد المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي متخلفا بفار 6 نقط عن الترجي الرياضي المتصدر.

دوري المناصير الأردني للمحترفين

قدم الوحدات خدمة مهمة لغريمه التقليدي الفيصلي بعدما هزم الجزيرة 1-0 في لقاء برسم الجولة 19 ليبقيه في المركز الثاني ويمنح الفيصلي فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.

وعن نفس الجولة فاز الصريح على البقعة 4-0 .