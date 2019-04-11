أهداف مباراة آرسنال ونابولي.. 2/0 للغانرز (فيديو)

وضع آرون رامزي ناديه آرسنال الإنجليزي في المقدمة، في المباراة التي تجمعه مع نابولي الإيطالي، في إطار ذهاب مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات، في العاصمة لندن.

وجاء هدف رامزي في الدقيقة 15، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا كرة عرضية من أينسلي مايتلاند نيلس.

وأضاف لوكاس توريرا الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 25.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في إيطاليا.

هدف ارسنال الاول على نابولي pic.twitter.com/Jwgmc6iYG1 — nawaf (@nawaffhc_c) ١١ أبريل ٢٠١٩