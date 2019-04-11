الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ونابولي في الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب ”الإمارات“ في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب بين آرسنال الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويبدو لقاء آرسنال ونابولي الأبرز في مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي، خاصة أن الجولة تضم أيضًا 3 لقاءات أخرى، من بينها الصدام الإسباني بين فياريال وفالنسيا، ومباراة بين بنفيكا البرتغالي وضيفه أنتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على سلافيا براج التشيكي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00، مساء اليوم الخميس، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم الإسباني ألبرتو مايينكو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق محمد بركات.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهتين رسميتين بين آرسنال ونابولي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العام 2013، وفاز آرسنال بثنائية دون ردٍ في إنجلترا، وفاز نابولي بنفس النتيجة في إيطاليا.

ويخوض المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لقاءه التاسع ضد آرسنال، وحصد أنشيلوتي 5 انتصارات من 8 لقاءات ضد الجانرز، وتعادل مرة، وخسر مرتين، بينما يلعب لقاءه السابع ضد الإسباني يوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني، وفاز من قبل 4 مرات، وخسر مرتين، بينما لم يسبق لإيمري مواجهة نابولي.

مشوار وأرقام

تأهل آرسنال في دور المجموعات بعدما فاز ذهابًا وإيابًا على فورسكلا الأوكراني، وأيضًا على كارباج أجدام الأذربيجاني، وفاز على سبورتنج لشبونة البرتغالي، وتعادلا في إنجلترا، وتخطى الجانرز في دور الـ32 نظيره باتي بوريسوف البيلا روسي، ثم عبر عقبة رين الفرنسي في دور الـ16، وخاض الجانرز 10 مباريات بالدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث فاز في 7 لقاءات، وخسر مرتين، وتعادل مرة، وسجل 18 هدفًا، واستقبل 6 أهداف، ويعد الجابوني بيير أوباميانج هداف الفريق بالدوري الأوروبي برصيد 4 أهداف.

وصعد نابولي بعد أن ودع دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لصالح ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض 4 مباريات بالدوري الأوروبي بدور الـ32 على حساب زيورخ السويسري، ودور الـ 16 على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وفاز نابولي في 3 مباريات من 4، كما خسر لقاء بالدوري الأوروبي، وسجل الفريق 9 أهداف، واستقبل 4 أهداف.

أسلحة آرسنال

يراهن آرسنال على العديد من الأسلحة الهجومية لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى إيطاليا، خاصة أن المدرب يوناي إيمري المدير الفني أكد في تصريحاته قبل اللقاء أن هذه المواجهة من العيار الثقيل.

وتأكدت جاهزية النجم الجابوني بيير أوباميانج بعد وعكة صحية مفاجئة، ويغيب الثنائي روب هولدينج وداني ويليبك للإصابة بخلاف إصابة هيكتور بيليرين بقطع في الرباط الصليبي، ويعتمد إيمري على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس المخضرم بيتر تشيك، وأمامه الثلاثي: لوران كوتشيليني، وشكودران موستافي، وسوكراتس باباستثاثوبوليس للدفاع، ورباعي الوسط“ جرانيت تشاكا، ولوكاس توريرا، مع الظهير الأيمن نيلس ماتيلاند، والظهير الأيسر سياد كولاسيناك، مع صانع اللعب آرون رامسي، والموهوب أليكس إيوبي.. ويقود الهجوم أوباميانج أو ألكسندر لاكازيت.

أوراق نابولي

يتطلع نابولي لتحقيق نتيجة طيبة على ملعب آرسنال، ويعتمد الفريق الإيطالي على خبرات نجومه بقيادة أنشيلوتي الذي تحدث قبل اللقاء مبديًا تخوفه من تراجع الأداء في المباريات الأخيرة، وعدم القدرة على مواصلة المنافسة مع يوفنتوس.

ويغيب عن نابولي المدافع راؤول ألبيول، وأمادو دياوارا للإصابة، ويعتمد نابولي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس أليكس ميريت مع الرباعي الدفاعي كاليدو كوليبالي، ونيكولا ماكسيموفتش، وفينسنت بوجوت، وماريو روي مع رباعي الوسط آلان لوريرو وفابيان، وخوسيه كاييخون، وبيوتر زيلينسكي مع ثنائي الهجوم لورينزو إنسيني، ودرايس ميرتينز.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندر لييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن اللقاء بين آرسنال ونابولي مليء بالتفاصيل الفنية، خاصة في خط الهجوم، لأن نابولي يلعب كرة سريعة بوجود إنسيني وميرتينز مع كاييخون، وزيلينسكي، وبالتالي هذه السرعات والمهارات تبقى سلاحًا مهمًا.

وأضاف:“آرسنال يعتمد على الاختراق من العمق، خاصة من جانب رامسي، ولاكازيت، أو أوباميانج، مع غلق وسط الملعب والتحكم في الإيقاع“.