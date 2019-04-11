أياكس وتوتنهام يواجهان اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب

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يواجه أياكس اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب بعد أن ركض مشجع نحو كريستيانو رونالدو أثناء احتفال مهاجم يوفنتوس بهدفه في الدقيقة 45.