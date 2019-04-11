أياكس وتوتنهام يواجهان اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات انضباطية ضد أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير اليوم الخميس بسبب شغب الجماهير في مباريات بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
ويواجه أياكس اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب بعد أن ركض مشجع نحو كريستيانو رونالدو أثناء احتفال مهاجم يوفنتوس بهدفه في الدقيقة 45.
وتضمنت الاتهامات إلقاء مقذوفات من الجماهير وسد الممرات بين المدرجات خلال التعادل 1-1 في ذهاب دور الثمانية في استاد يوهان كرويف أمس الأربعاء.
ويواجه توتنهام نفس الاتهام بسبب اقتحام مشجع أرض ملعبه الجديد خلال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء.
وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضيتين يوم 16 مايو أيار المقبل.