أهدف مباراة يوفنتوس وأياكس.. 1-1 (فيديو)

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك أياكس أمستردام، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو الهدف مع نهاية الشوط الأول من رأسية قوية فشل حارس أياكس في التصدي لها.

وفي الثواني الأولى للشوط الثاني نجح ديفيد نيفيس لاعب أياكس في إدراك التعاجل لصالح فريقه من تسديدة جميلة

اياكس 0 × 1 يوفنتوس | هدف كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/lQjG7Ea6r8 — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٠ أبريل ٢٠١٩

اياكس 1 × 1 يوفنتوس | هدف نيريس pic.twitter.com/EFN0AQLFlx — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٠ أبريل ٢٠١٩

تقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا 1973 وفاز أياكس بهدف جوني ريب كما تقابلا في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 1974 وفاز أياكس بنتيجة 2-1 ليودع بعد خسارته في إيطاليا بهدف نظيف.

وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1978 صعد يوفنتوس بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وفي نهائي نسخة 1996 فاز يوفنتوس بضربات الترجيح أيضًا بعد التعادل بهدف لكل منهما ليحصد اللقب القاري، كما صعد اليوفي لنصف نهائي نسخة 1997 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على أياكس.

وكرر اليوفي الفوز بهدف نظيف في دور المجموعات بنسخة 2004 وفي الدوري الأوروبي 2010 تقابلا بدور الـ32 وفاز يوفنتوس 2-1 ثم تعادلا دون أهداف ليصعد الفريق الإيطالي الذي يتفوق بشكل واضح تاريخيًا على أياكس.