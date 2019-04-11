ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان عليه.. إنتر ميلان يحدد سعر مدافعه سكرينيار

حددت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ثمن التخلي عن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يسعون للتعاقد مع سكرينيار الصيف المقبل، بعد مستواه مع إنتر ميلان.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع سكرينيار، لكن بمقابل لا يقل عن 100 مليون يورو.

ويبلغ سكرينيار من العمر 24 عامًا، وقد انضم لإنتر ميلان العام 2017، قادمًا من سامبدوريا، وشارك مع النيراتزوري في 79 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا.

وشارك سكرينيار في 39 مباراة الموسم الحالي، علمًا أنه لعب 23 مباراة دولية مع سلوفاكيا، ويمتد عقد سكرينيار مع إنتر ميلان حتى العام 2022.

وقبل أسابيع نقلت صحيفة ”أس“ عن ميثات هاليس، وكيل أعمال سكرينيا قوله: إن ريال مدريد مهتم بضم سكرينيار إضافة إلى برشلونة“.

وأضاف هاليس: ”ريال مدريد يريد التوقيع مع سكرينيار، كما أن برشلونة مهتم بذلك، الذي يمكنه إقناع إنتر ميلان، سنوقع له الصيف المقبل“.