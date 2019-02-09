لقطع الطريق على برشلونة ومانشستر يونايتد.. إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد لاعبه سكرينيار

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن نادي إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد لاعبه السلوفاكي ميلان سكرينيار، حتى عام 2023.

ويتردد أن ناديي برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعيان للتعاقد مع سكرينيار في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق لتجديد عقد سكرينيار حتى عام 2023، ويتبقى فقط بعض الإجراءات قبل الإعلان بصورة رسمية عن العقد الجديد.

وأشار الموقع إلى أن سكرينيار سيحصل على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو، بدلًا من 1.7 في العقد القديم، بالإضافة إلى المكافآت.

وبحسب “كالتشيو ميركاتو” أيضًا، فإن العقد الجديد لسكرينيار مع إنتر ميلان لن يتضمن أي شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل، ما يقلص حظوظ الأندية في التعاقد معه.

ولعب سكرينيار 28 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، علمًا أنه يبلغ من العمر 23 عامًا، ويمتد عقده الحالي مع النيراتزوري حتى العام 2022، وقد انضم للفريق العام 2017، قادمًا من سامبدوريا.