أبرز عناوين صحف العالم الرياضية: اعتداء سمولينغ على ميسي ورونالدو لا يسامح (صور)

شكل لقاءا ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد مع برشلونة، وأياكس مع يوفنتوس، الخبر الرئيسي لدى أكبر الصحف الرياضية العالمية.

واهتمت الصحف بالفوز التاريخي لبرشلونة ومواصلة رونالدو لهوايته في الأدوار الإقصائية وإصابة ميسي ومصير هاري كين بعد الإصابة.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ماركا عن فوز برشلونة خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد 1-0 وكتبت: ”برشلونة قادم لنصف النهائي“.

كما اهتمت بتعادل يوفنتوس أمام أياكس خارج ملعبه 1-1 وكتبت: ”رونالدو لا يسامح“.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على مانشستر يونايتد 1-0 في ملعبه أولد ترافورد وكتبت: ”أصحاب مسرح الأحلام“.

كما اهتمت باعتداء سمولينغ على النجم ليونيل ميسي وإصابته في عينه.

الصحيفة اهتمت بتعادل يوفنتوس مع أياكس وتمكن الدفاع الإيطالي من التصدي للحصار الهولندي.

سبورت

اهتمت الصحيفة الكتالونية بفوز برشلونة على مانشستر يونايتد في ملعبه وكتبت: ”فوز تاريخي على مانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بإصابة ميسي في وجهه خلال اللقاء.

الصحيفة أكدت أن أياكس ما زال حيًا في المسابقة بعد تعادله على أرضه أمام يوفنتوس.

الصحف البريطانية

ذا صن

الصحيفة البريطانية ركزت على خسارة مانشستر يونايتد أمام برشلونة في ملعبه وأكدت أنها ضربة قوية لأحلامه الأوروبية، كما تحدثت عن إصابة ميسي في وجهه ونشرت صورته بالدماء.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمستقبل هاري كين بعد إصابته أمام مانشستر سيتي مؤكدة أنه حاليًا خارج الفريق حتى نهاية الموسم.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعادل يوفنتوس أمام اياكس في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1-1 وكتبت: ”يوفنتوس في الرحلة رفقة رونالدو“، في إشارة لتسجيل النجم البرتغالي هدف الفريق في اللقاء وقبله تأهيلهم بهاتريك في مرمى أتلتيكو مدريد.

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بتعادل يوفنتوس أمام أياكس وأكدت أن الفريق الإيطالي قريب من نصف النهائي لكونه يلعب الإياب في ملعبه.

كما اهتمت بتوقيف الشرطة في هولندا لـ 120 مشجعًا للفريق الإيطالي ومشاركة الأندية الإيطالية في لقاءات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي والتركيز على لقاء أرسنال ونابولي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بلقاءي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخصوصًا لقاء أياكس ويوفنتوس وكتبت: ”إثارة تامة“.

كما أكدت وفاء المدرب الفرنسي باتريك فييرا لفريق نيس الفرنسي رغم العروض التي تلقاها.