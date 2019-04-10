يوفنتوس يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل مثير مع أياكس (فيديو وصور)

اقترب يوفنتوس من التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه آياكس امستردام الهولندي 1-1، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 44 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من رأسية قوية فشل حارس أياكس في التصدي لها.

وتعادل البرازيلي ديفيد نيريس لأياكس في الدقيقة 47، بعد استلامه للكرة ومراوغته لأكثر من لاعب، ثم سدد قوية بيمناه في شباك الفريق الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية، في مباراة الإياب لدور الثمانية.

اياكس 0 × 1 يوفنتوس | هدف كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/lQjG7Ea6r8 — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٠ أبريل ٢٠١٩