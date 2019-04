يوفنتوس يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل مثير مع أياكس (فيديو وصور)

View this post on Instagram

تعادل يوفينتوس الإيطالي مع مضيفة أياكس أمستردام الهولندي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا . . #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #sports #SPORT #news #LIVPOR #ChampionsLeague #UCL #ChampionsLeague #ajajuv #Ronaldo #Ajax #y #juventus #juve #يوفينتوس #أياكس #هولندا #إيطاليا