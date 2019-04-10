عشية مباراة الفريقين.. ”ألتراس أياكس“ يزعجون لاعبي يوفنتوس بهذه الطريقة (فيديو)

أطلق مشجعون لنادي أياكس أمستردام ألعابًا نارية فجر اليوم الأربعاء، في محيط الفندق الذي يقيم به لاعبو يوفنتوس الإيطالي في العاصمة الهولندية، لإيقاظهم عشية مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي المقررة في اليوم ذاته.

وتبنت هذا الفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي جماعة مشجعين متشددين ”أولتراس“ تُسمى ”F-Side“.

وهي نفس الجماعة التي قامت في فبراير الماضي بإلقاء ألعاب نارية أيضًا نحو الفندق الذي كان يقيم به لاعبو ريال مدريد، في عشية ذهاب ثمن نهائي البطولة، والتي فاز بها الريال 2-1 قبل أن يسقط إيابًا على ملعب سانتياغو بيرنابيو 1-4 ويودع البطولة التي يحمل لقبها.

يشار إلى أن استخدام الألعاب النارية مسموح به فقط في عشية العام الجديد، واستخدامها في أي يوم آخر يعاقب عليه القانون بغرامة قدرها 100 يورو.