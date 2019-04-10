كل ما تريد معرفته عن مباراة أياكس ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق أياكس الهولندي اختبارًا جديدًا أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أياكس لاستكمال مشواره الأوروبي بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة طموح يوفنتوس الباحث عن تحقيق البطولة هذا الموسم.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية في ملعب ”يوهان كرويف“ أرينا بصافرة الحكم الإسباني كارلوس جراندي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين سوار الذهب وحفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا 1973 وفاز أياكس بهدف جوني ريب كما تقابلا في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 1974 وفاز أياكس بنتيجة 2-1 ليودع بعد خسارته في إيطاليا بهدف نظيف.

وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1978 صعد يوفنتوس بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وفي نهائي نسخة 1996 فاز يوفنتوس بضربات الترجيح أيضًا بعد التعادل بهدف لكل منهما ليحصد اللقب القاري، كما صعد اليوفي لنصف نهائي نسخة 1997 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على أياكس.

وكرر اليوفي الفوز بهدف نظيف في دور المجموعات بنسخة 2004 وفي الدوري الأوروبي 2010 تقابلا بدور الـ32 وفاز يوفنتوس 2-1 ثم تعادلا دون أهداف ليصعد الفريق الإيطالي الذي يتفوق بشكل واضح تاريخيًا على أياكس.

مشوار الفريقين

قدم أياكس مشوارًا مميزًا في دوري الأبطال هذا الموسم أعاد به الذكريات الجميلة، بعدما تخطى شتورم جراتس النمساوي بالدور الأول بالفوز ذهابًا وإيابًا، وأطاح بنظيره ستاندرلييج البلجيكي من الدور الثاني ثم تخطى دينامو كييف الأوكراني في الدور الفاصل.

وفي دور المجموعات، فاز أياكس على آيك اليوناني ذهابًا وإيابًا وفاز على بنفيكا وتعادلا في البرتغال وتعادلا ذهابًا وإيابًا مع بايرن ميونخ الألماني، ثم أطاح بنظيره ريال مدريد الإسباني بعد الخسارة في هولندا بنتيجة 2-1 ثم الفوز في إسبانيا بنتيجة 4-1.

في المقابل ، صعد يوفنتوس بعد أن تخطى دور المجموعات بالتغلب على مانشستر يونايتد في إنجلترا والخسارة في إيطاليا والفوز على فالنسيا الإسباني ذهابًا وإيابًا والفوز على يانج بويز السويسري في إيطاليا والخسارة في سويسرا.. وفي دور الستة عشر خسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-0 ثم فاز بثلاثية نظيفة في إيطاليا.

مغامرة أياكس

يأمل أياكس استمرار مغامرته والإطاحة بيوفنتوس خارج البطولة القارية وهو ما أكده المدرب إريك تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي الذي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سعيد كون فريقه أحد مفاجآت البطولة القارية، موضحًا أن فريقه يراهن على قدرات خط الوسط للسيطرة وامتلاك الكرة.

ويغيب عن أياكس المغربي نصير مازروري للإيقاف وكارل إيتينج للإصابة، ويعتمد تين هاج على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس الكاميروني أندري أونانا وأمامه الرباعي دالي بليند وماتياس دي ليخت وراسموس كريستينسن ونيكولاس تاجيلفاكو للدفاع وفرانكي دي يونج ولاس شون ودوني فان بيك للوسط بينما يراهن تين هاج على قدرات النجم المغربي حكيم زياش مع الهداف دوسان تاديتش مع الجناح دافيد نيريس.

طموح يوفنتوس

يملك يوفنتوس طموحًا كبيرًا لتحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم ولكن المدرب ماسيمو أليغري المدير الفني يدرك جيدًا أهمية إيقاف مغامرة الفريق الهولندي خاصة أنه أطاح بريال مدريد حامل اللقب، ويفتقد اليوفي خدمات المدافع جورجيو كيليني وإيمري تشان وخوان كوادرادو للإصابة.

ويعود كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم البيانكونيري مع ثنائي الهجوم ماريو مانزوكيتش وفيدريكو برنارديسكي مع ثلاثي الوسط رودريغو بينتاكور وميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي مع رباعي الدفاع ليوناردو بونوتشي ودانيلي روجاني مع الظهيرين جواو كانسيلو وأليكس ساندرو والحارس فيوتشيك تشيزيني.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن أياكس فريق صاحب مغامرة في دوري الأبطال والحصان الأسود للنسخة الحالية ولن يكون صيدًا سهلًا ليوفنتوس بعدما حصل على دفعة قوية بعد إقصاء ريال مدريد.

وأضاف: ”أتوقع مواجهة قوية وخاصة في ظل وجود العديد من المواهب داخل المستطيل الأخضر“.