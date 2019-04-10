تقارير: باريس سان جيرمان يخطط لشراء نادي روما الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل شراء نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية نقلًا عن “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، فهناك توجه داخل شركة قطر للاستثمارات الرياضية لشراء نادي روما بشكل كامل.

وأوضحت صحيفة الكوريرا، أن إدارة روما تنتظر الحصول على ترخيص البناء لمشروعها في تور دي فالي والمضي قدمًا في عمليه بناء الملعب قبل استئناف المفاوضات.

وأوضحت: ”يظل صندوق قطر الاستثماري الوجهة المفضلة لروما، لأنه يتمتع بهامش استثماري كبير، بخلاف العلامه التجارية التي لم تستغل اقتصاديًا بعد، وبالطبع بسبب مشروع الملعب في تور دي فالي، الذي وصل لمراحله الأخيرة من حيث الإجراءات البيروقراطية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك نادي باريس سان جيرمان عرض مبلغًا بقيمة 400 مليون يورو في محاولة للاستحواذ على أسهم روما ، لكن مالك النادي جيمس بالوتا نفى وجود أي عرض.

وأفادت هذه التقارير أن مالك روما نفى علمه بوجود أي عرض لشراء فريق الذئاب من جانب أطراف أخرى، إلى جانب رفض رجل الأعمال الأمريكي بيع نادي العاصمة بأي حال من الأحوال.

وشددت صحيفة “ليكيب” على أنه على الرغم من صعوبة تأكيد هذا العرض المالي، إلا أن مصلحة قطر وشركة قطر للاستثمارات الرياضية موجودة حول شراء نادي روما، بعد قيام خبراء بدراسة جدوى اقتصادية مؤخرًا.

وأوضحت أن ما يسهل عملية بيع روما للمجموعة القطرية، وجود الخطوط الجوية القطرية، والتي ترعى النادي بداية من الموسم الحالي، وهناك مشروعات مشتركة بين النادي والشركة.