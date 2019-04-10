القنوات الناقلة لمباراة أياكس ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه أياكس أمستردام الهولندي، نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة أياكس ضد يوفنتوس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSports HD2، بتعليق حفيظ دراجي وسوار الذهب.

ويسعى أياكس، إلى تحقيق المفاجأة فى لقاء اليوم، بعد المشوار الطويل الذي قطعه للتأهل لدور ربع نهائي البطولة، إذ لم يتذوق طعم الهزيمة خلال لقاءاته المؤهله لهذا الدور، بعدما حقق الفوز في الأدوار التمهيدية على فريق شتورم غراتس النمساوي، وستاندر دولياج البلجيكي، ومن ثم تأهل لمواجهة دينامو كييف الأوكراني في مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات، والذي فاز بثلاثة أهداف لهدف في مجموع اللقاءين.

ومن ثم تأهل الفريق الهولندي إلى دور المجموعات، ليقع في المجموعة الخامسة برفقة العملاق الألماني بايرن ميونخ، وبنفيكا البرتغالي واَيك أثينا اليوناني، ويتأهل عنها إلى دور الـ 16 في المركز الثاني دون أي خسارة قبل أن يلتقي بمحتكر البطولة، وبطلها لثلاث نسخ متتالية، ريال مدريد الإسباني، ليفجر المفاجأة ويطيح بالفريق الملكي، بخمسة أهداف لثلاثة بمجموع اللقاءين، بواقع الخسارة بهدفين لهدف في لقاء الذهاب، وتحقيق الريمونتادا على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، والفوز بأربعة أهداف لهدف بالإياب.

وتشهد تلك الفترة من بعد لقاء ريال مدريد، انتعاشة في خط هجوم الفريق الهولندي، وتماسكًا في دفاعاته، واستطاع تسجيل 18 هدفًا في 6 مواجهات بالدوري، ولم تهتز شباكه إلا بـ 6 أهداف.

وشهدت السنوات الأخيرة غياب الفريق الهولندي من الأدوار المتقدمة، من البطولة الأعرق في أوروبا، رغم حمله للقب في 4 نسخ، منها ثلاثة على التوالي، باحثًا عن العودة مرة أخرى لمنصة التتويج القاري.

ويتسلح يوفنتوس بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تأكدت مشاركته بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وسيشكل رونالدو دفعة هائلة إلى يوفنتوس حال مشاركته، خاصة أنه خاض 5 مباريات أمام العملاق الهولندي حقق الفوز فيها جميعًا وسجل 7 أهداف.