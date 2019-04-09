أليغري يؤكد جاهزية كريستيانو رونالدو لمباراة يوفنتوس ضد أياكس

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن كريستيانو رونالدو اجتاز بنجاح اختبار لياقة، وسيلعب مع الفريق أمام مستضيفه أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وأراح يوفنتوس رونالدو بعد ثلاثيته الرائعة في مرمى أتليتيكو مدريد في الدور السابق من دوري الأبطال في 12 مارس/ أذار، لكنه تعرض لإصابة في الفخذ خلال اللعب مع بلده البرتغال الشهر الماضي.

ورغم غياب لاعب الوسط إيمري تشان، وقلب الدفاع جيورجيو كيليني، فإن عودة رونالدو ستمنح يوفنتوس دفعة معنوية كبيرة، حيث يأمل في إنهاء فترة انتظار دامت 23 عامًا للفوز بلقب أرفع مسابقة للأندية في القارة الأوروبية.

ورونالدو البالغ من العمر 34 عامًا هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، وقاد يوفنتوس وحده إلى بلوغ دور الثمانية بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى أتليتيكو في دور الستة عشر عقب تأخر الفريق الإيطالي 2-صفر ذهابًا.

وقال أليغري:“ما لم تحدث مشكلة فإن رونالدو سيشارك، ومن المؤسف غياب كيليني، وإيمري تشان، لكن بقية اللاعبين بخير“.

وتابع:“عودة دوغلاس كوستا مهمة، وخاض باولو ديبالا جلسة مران جيدة هذا الصباح، وسيلعب دانييلي روجاني في قلب الدفاع، وسيحصل على فرصة مهمة، ونحن سعداء من أجله، والفريق في حالة ممتازة، وخضنا تدريبات جيدة خلال الأيام الأخيرة من أجل وضع حجر الأساس للتأهل للدور المقبل، وبعدها نفكر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي أمام سبال“.

وقال أليغري إن فريقه سيعتمد أسلوبًا أكثر هجومًا في أمستردام لتسجيل هدف خارج الديار.

وأضاف:“غدًا سيتعيّن علينا اللعب بطريقة هجومية وشجاعة أكبر من مباراة أتلتيكو مدريد، لأننا نرغب في التسجيل خارج الأرض، ولا تحدث انتفاضات كثيرة مثل التي تحققت أمام أتلتيكو، وأياكس أطاح بريال مدريد، وسبب مشكلات لبايرن ميونخ أيضًا خلال دور المجموعات، وستكون المباراة الأولى ضمن مباراتين، وسنرى ما الذي سيحدث“.

وسحق أياكس منافسه ريال 4-1 خارج ملعبه ليبلغ دور الثمانية بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ الذي تعادل معه 1-1 في ميونيخ قبل التعادل 3-3 في أمستردام.