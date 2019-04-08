أخبار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة والدوريات الخمسة الكبرى

ساعات قليلة وتنطلق مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف، يوم الثلاثاء، نادي ليفربول الإنجليزي، على ملعب ”أنفيلد“، فريق بورتو البرتغالي، في حين تشهد المباراة الثانية موقعة إنجليزية ساخنة بين توتنهام ومانشستر سيتي بملعب وايت هارت لين.

وتُستكمل باقي مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء، حيث تقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع برشلونة الإسباني بملعب أولد ترافورد، ويلعب أياكس امستردام الهولندي مع يوفنتوس الإيطالي بملعب يوهان كرويف أرينا.

إصابات ليفربول.. ومستوى محمد صلاح

أعرب الألماني يورغن كلوب عن سعادته بمستوى المصري الدولي محمد صلاح، وقال إن اللاعب يبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات، وأن غياب التوفيق عنه في إحراز الأهداف لم يجعله أبدًا يشعر بالقلق.

وتابع كلوب بقوله، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين: ”هدف محمد صلاح في مرمى ساوثهامبتون كان رائعًا وحاسمًا. أحرز حتى الآن 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وصنع 7 أو 8 أهداف، هذا معدل رائع“.

وكشف كلوب مستجدات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين، قبل المواجهة المرتقبة أمام بورتو.

وأعرب كلوب عن ثقته في قدرة الهولنديين فيرجيل فان دايك، وجورجينيو فينالدوم على التعافي من إصابتين خفيفتين في الوقت المناسب.

وقال كلوب: ”عانينا من بعض المشاكل الصغيرة عقب مباراة ساوثهامبتون، حيث يعاني فينالدوم من مشكلة بسيطة في الظهر، ويشتكي فيرجيل من مشكلة بعد سقوطه على الأرض لكني أتوقع تعافيهما“.

وقد يشارك قلب الدفاع جو غوميز، الذي غاب منذ ديسمبر الماضي، بعد خضوعه لجراحة، لعلاج كسر في الساق، في مباراة بورتو، بينما لا يزال صانع اللعب آدم لالانا يتعافى من مشكلة عضلية.

موقعة إنجليزية

ويشهد ملعب ”وايت هارت لين“ الجديد أول مواجهة ”أوروبية“ بعد افتتاحه.

وكانت أول مباراة يستضيفها الملعب الجديد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي، عندما فاز توتنهام على كريستال بالاس 2/0.

ويأمل السبيرز في تكرار نفس السيناريو، علمًا بأن المنافس هذه المرة سيكون مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي، وأحد أقوى المرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الكوري الجنوبي سون هيونغ – مين، نجم توتنهام، ردًا على سؤال عمّا إذا كان اللعب على الملعب الجديد سيساعد توتنهام على تحقيق نتيجة تمنح الفريق أملًا في التأهل للدور قبل النهائي، أجاب سون ”بالطبع بكل تأكيد“.

وأضاف بقوله: ”سنستفيد من هذه المزايا الإضافية.. ما حققه الفريق خلال العامين الماضيين كان أمرًا إيجابيًا للغاية، لكننا افتقدنا ملعبنا كثيرًا وربما يمكننا أن نُظهر ذلك غدًا“.

على الجانب الآخر، قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم سيرجيو أغويرو تعافى من إصابة عضلية، وقد يعود إلى المنافسات غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام هوتسبير.

وعاد اللاعب الأرجنتيني إلى التدريبات بعد غيابه عن آخر مباراتين عقب تعرضه لإصابة في الانتصار 2/0 على فولهام في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

صدمات غاريث بيل

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل أصبح في مهب الريح، بعد صافرات الاستهجان التي تلقها في الفترة الأخيرة من جماهير ريال مدريد، مؤكدة أن إدارة الفريق قررت الاستجابة لطلبهم وبيع اللاعب في الصيف المقبل.

ويعاني بيل، 29 عامًا، من وضع سيئ في ريال مدريد مؤخرًا، نتيجة المستويات المتواضعة التي يقدمها، ما أثار غضب الجماهير عليه، وظهر هذا واضحًا في المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وإيبار، حيث أطلق أنصار الريال صافرات الاستهجان ضد بيل مرارًا في ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب الصحيفة، فمبلغ بيع اللاعب هو مشكلة إدارة ريال مدريد، التي تطالب بأكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه، لكن في ظل مستواه الحالي يبقى المبلغ كبيرًا على الفرق الراغبة في ضمه.

وقالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتراجع عن فكرة التعاقد مع النجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد أن حددت إدارة النادي لاعبين بديلين للتعاقد مع أحدهما.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية إن النرويغي أولي غونار سولشاير، يرغب في ضم نجم بروسيا دورتموند الألماني جوردان سانشو أو نجم تشيلسي كالوم هودسون أودوي إلى صفوف المانيو الموسم المقبل، بدلًا من مطادرة غاريث بيل، في ظل ارتفاع سعر اللاعب وأجره السنوي، إضافة إلى أنه يقترب من 30 عامًا.

ديمبلي يعزز تشكيلة برشلونة

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي قائمة برشلونة في مباراة مانشستر يونايتد المقرر لها يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المفاجأة، في وجود الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن القائمة، بعد أن شارك اللاعب في تدريبات الفريق اليوم الاثنين، بعد غياب استمر ما يقرب من 4 أسابيع بداعي الإصابة.

وضمت القائمة التي أعلنها فالفيردي كلا من: تير شتيغن، سيليسين، سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، بوسكيتيس، توديبو، كوتينيو، آرثر، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، مالكوم، لينغليت، موريلو، جوردي ألبا، برينس بواتينغ، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، صامويل أوميتيتي، ألينا، إيناكي بينا.

مفاجأة أتلتيكو مدريد؟

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن رئيس نادي أتلتيكو مدريد بدأ بالفعل في التفاوض مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، لضمه إلى الروخي بلانكوس بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، يريد استغلال موقف إيكاردي الغامض في إنتر ميلان، كي يضم اللاعب إلى أتلتيكو، لدعم خط هجوم الفريق بصفقة مميزة.

ورغم عودة إيكاردي إلى المشاركة في مباريات إنتر ميلان، بعد غياب استمر ما يقرب من شهرين، فإن عدم تجديد عقد اللاعب في النيراتزوري، وتوتر العلاقات بينه وبين الجماهير التي تطالب برحيله، يجعله أقرب للرحيل من الاستمرار في ”سان سيرو“.