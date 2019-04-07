نابولي يتعادل مع جنوة ويقرّب يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي (فيديو)

فرض جنوة التعادل 1/1 على منافسه نابولي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان باولو.

وطرد حكم المباراة فابريزيو باسكوا اللاعب ستيفانو ستيورارو من جنوة في الدقيقة 28، بعد تدخل عنيف على آلان ماريز لوريرو.

وافتتح درايس ميرتينز التسجيل لنابولي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 34، بعدما هيّأها له بيوتر زيلينسكي.

وأنهى جنوة الشوط الأول متعادلًا 1/1، بعدما سجله له داركو لازوفيتش هدفًا رائعًا في الدقيقة 45+3.

ورفع التعادل رصيد نابولي إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مقابل 34 نقطة لجنوة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة، بعدما تغلب 2/1 على ميلان، أمس السبت، ويتبقى 7 جولات على نهاية المسابقة.

الدوري الإيطالي : نابولي × جنوى .. طرد لستورارو .. pic.twitter.com/0po0SEdIAH — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) ٧ أبريل ٢٠١٩

الدوري الإيطالي : نابولي 1 × 0 جنوى .. ميرتينز .. pic.twitter.com/7X4Jm38yJ7 — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) ٧ أبريل ٢٠١٩