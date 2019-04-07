أتلانتا يجبر إنتر ميلان على التعادل ويشعل الصراع على المركزين الثالث والرابع في ترتيب الدوري الإيطالي

أجبر أتلانتا مضيفه إنتر ميلان على التعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهم، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

كان أبرزها من المهاجم الإيطالي ماورو إيكاردي في الدقيقة 31، لكنه سددها في حارس مرمى أتلانتا.

ورفع التعادل رصيد إنتر ميلان إلى 57 نقطة في المركز الثالث، مقابل 52 نقطة لأتلانتا في المركز الخامس.

وتفصل 6 نقاط فقط بين إنتر ميلان الثالث وروما السادس، حيث تتنافس 4 أندية (إنتر ميلان، ميلان، أتلانتا، روما)، على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، تعادل ساسولو 2/2 مع لاتسيو، وتقدم لاتسيو عبر شيرو إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 53، في حين تعادل روجيريو اوليفيرا في الدقيقة 57.

وقلب دومينيكو بيراردي النتيجة لساسولو في الدقيقة 89، كن سيناد لوليتش تعادل للاتسيو في الدقيقة 90+5.

رفع التعادل رصيد لاتسيو إلى 49 نقطة في المركز السابع، مقابل 36 نقطة لساسولو في المركز الحادي عشر.