”يويفا“ يكشف تميمية كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن تميمة بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“ المقررة إقامتها صيف العام المقبل.

وعرضت تميمة البطولة، التي تدعى ”سكيلزي“ على شاشة ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام قبل مباراة هولندا أمام ألمانيا، التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الأولى من تصفيات ”يورو 2020″، وانتهت بفوز المانشافت على الطواحين بنتيجة 3-2.

وبعدها ظهرت التميمة على أرضية الملعب برفقة اثنين من مشاهير ”فري ستايلرز“ ليف كوك، وتوبياس بيكس.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالًا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: ”أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، سان بطرسبورغ“.

???? What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were ????

Now it’s time for ???????????? to join ????

Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) ٢٤ مارس ٢٠١٩