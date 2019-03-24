ألمانيا تلدغ هولندا في اللحظات الأخيرة وتنتزع فوزًا دراميًا خلال تصفيات يورو 2020 (فيديو)

عبر المنتخب الألماني، عقبة مضيفه الهولندي وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستقام عام 2020.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بثنائية سجلهما ليروي ساني وسيرج جنابري في الدقيقتين 15 و34.

وردّ المنتخب الهولندي بثنائية عبر ماتيس دي ليغت وممفيس ديباي في الدقيقتين 48 و63.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز المنتخب الألماني الهدف الثالث في الدقيقة 90 عن طريق نيكو شولز.

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 0 × 1 المانيا | هدف اول المانيا ساني , دي لخت في مهب الريح HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/x7H5Lubzn7 — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 0 × 2 المانيا | هدف قنابري الخوراااااااافي كــــــــاملا ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/pA2dPzbEHT — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 1 × 2 المانيا | هدف اول هولندا دي ليخت HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ktPTKuVjKm — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 2 × 2 المانيا | هدف التعادل هولندا ديباي ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/bwqsHWAm5S — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 2 × 3 المانيا | هدف الثالث المانيا اسيست رويس اللي توه داخل ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/LvRSa28CBb — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب آيرلندا الشمالية على ضيفه روسيا البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية آيرلندا الشمالية، جوني إيفانز وجوش ماغينيس في الدقيقتين 30 و87، بينما جاء هدف روسيا البيضاء الوحيد عبر إيغور ستاسيفيش في الدقيقة 33.

بذلك، يتصدر منتخب آيرلندا الشمالية الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا وهولندا، وجاءت أستونيا رابعة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن روسيا البيضاء المتذيل.