كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بضم فاران من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة ناديه يوفنتوس التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن فاران، البالغ من العمر 25 عامًا، يريد الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بعد أن تُوِّج بكل الألقاب الممكنة.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن رونالدو، الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، الصيف الماضي، لديه دور في رغبة البيانكونيري في ضم فاران، مضيفة بأن اللاعب البرتغالي هو من نصح إدارة يوفنتوس بإحضار زميله السابق.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يرغب في الاستفادة من الوضع الصعب الذي يعيشه ريال مدريد، لضم زميله السابق ليوفنتوس.

وأشارت“ توتو سبورت“ إلى أن عملية التعاقد مع فاران لن تكون سهلة، وقد تكلف خزينة يوفنتوس 90 مليون يورو.

ويمتد عقد فاران مع ريال مدريد حتى العام 2022، وتبلغ قيمة فسخ عقده 500 مليون يورو.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 268 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبًا في كأس إسبانيا.

ونفى فاران التقارير التي تحدثت عن رغبته في مغادرة ريال مدريد، وقال إنه ملتزم بعقده مع النادي الملكي.