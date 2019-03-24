تقرير: يوفنتوس يدخل السباق للتعاقد مع رافائيل فاران

أصبح المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران محط اهتمام في سوق الانتقالات منذ نشر صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية لتصريحاته التي عبّر خلالها عن رغبته في تغيير الأجواء وخوض تحدٍ جديد.

ونقلت تقارير إعلامية إيطالية رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المدافع الفرنسي رغم منافسة فرق كبرى كمانشستر يونايتد وباريس سان جرمان وبايرن ميونخ.

ويملك فاران عقدًا مع ريال مدريد لغاية 2021 وشرطًا جزائيًا يبلغ 500 مليون يورو وهو ما يفرض على الفرق الراغبة في ضمه التفاوض المباشر مع إدارة الفريق الملكي.

وتقدر بعض وسائل الإعلام قيمة المدافع بطل العالم في السوق لأكثر من 100 مليون يورو.

ونفي المدافع الفرنسي في تصريحه مؤخرًا أخبار رغبته في الرحيل وأكد أن تصريحاته لم تفهم بشكل جيد وأنه سعيد في ريال مدريد ويملك دائمًا التحدي للفوز والحصول على الألقاب.