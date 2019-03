فريق يوفنتوس للسيدات يجذب رقمًا قياسيًّا من المشجعين في إيطاليا

جذب يوفنتوس رقمًا قياسيًّا من المشجعين في مباراة لكرة القدم للسيدات في إيطاليا بعد حضور 39 ألف متفرج خلال الظهور الأول للفريق في استاد أليانز الخاص بالنادي الموجود في تورينو، يوم الأحد.

وتابع العدد القياسي، الذي يزيد بحوالي ثلاثة أمثال عن الرقم السابق البالغ 14 ألف متفرج في 2008، انتصار يوفنتوس المتصدر 1-صفر على فيورنتينا صاحب المركز الثاني بفضل هدف متأخر من صوفي يونه بيدرسون ليصبح على أعتاب إحراز اللقب.

وكانت التذاكر مجانية لكن ينبغي حجزها بشكل مسبق قبل المباراة.

Il calcio e la passione non conoscono distinzioni. Una giornata storica e un Allianz Stadium pieno di tifo e passione. Complimenti alle #JuventusWomen per la vittoria #FinoAllaFine @juventus pic.twitter.com/mXmqkMnZd2

وبات يوفنتوس يتصدر الدوري بفارق أربع نقاط قبل آخر ثلاث جولات في المسابقة المكونة من 12 فريقًا.

وانطلقت مسابقة دوري السيدات في إيطاليا عام 1968 لكنها باتت تحت رعاية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وظهر يوفنتوس في دوري السيدات للمرة الأولى الموسم الماضي، وأحرز اللقب من أول محاولة.

???????? Unforgettable, emotional, historic.

The ???? from the splendid Première at Allianz Stadium. ⚪⚫❤ https://t.co/VIYogqrfjz

???????? Storica, indimenticabile, emozionante.

Le ???? della splendida Première all'Allianz Stadium ⚪⚫❤ https://t.co/jgfp0Z7476 #JuveFiorentina pic.twitter.com/K9swHzsHZC

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 24, 2019