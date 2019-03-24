أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

لا صوت يعلو على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خلال فترة التوقف الدولي، التي وضعت فيها الدوريات الأوروبية أوزارها، وتصاعدت حدة التكهنات حول الصفقات الجديدة التي يستعد كل نادي لإبرامها خلال أشهر الصيف المقبل.

ويبدو أن سباق الميركاتو الصيفي بين ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بدأ يأخذ منحى جديد، في ظل الصفقات المتبادلة المحتملة بين الناديين الكبيرين.

بيانيتش وفاران

تشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن البوسني الدولي ميراليم بيانيتش ربما يفكر في الرحيل عن نادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وسوف تكون وجهته المحتملة إلى ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”البيانكونيرو“ الإيطالية إن مديري أعمال بيانيتش سيعقدون جلسة مفاوضات مع إدارة يوفنتوس خلال الفترة القليلة المقبلة، لبحث تفعيل الراتب الجديد للدولي البوسني رفقة اليوفي، في الوقت الذي جدد فيه اللاعب عقده مع البيانكونيري إلى عام 2023، إلا أن الراتب الجديد لن يبدأ تفعيله إلى بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة بيانيتش، 28 عاماً، في الرحيل إلى ريال مدريد فإن هذا لن يكون قراراً سهلاً على يوفنتوس، ولكن إصرار اللاعب سيدفع اليوفي إلى التمسك بالحصول على 80 مليون يورو مقابل صفقة نجم روما السابق، الذي انتقل إلى السيدة العجوز في يوليو 2016 مقابل 35 مليون يورو.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الحصول على خدمات بيانيتش، لإعادة تشكيل وسط الميرينغي في بداية الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، فإن نادي يوفنتوس بدأ في مراقبة موقف المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن الريالن وخوض تجربة جيدة خارج إسبانيا.

دي ليخت ”برشلوني“

اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي استسلم أمام تفوق نادي برشلونة عليه في صراعه لضم دي ليخت، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن يوفنتوس قرر الابتعاد عن صفقة دي ليخت، في ظل إصرار برشلونة الكبير على حسمها، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في ارتداء قميص البلوغرانا.

مانشستر يونايتد يفتح خزائنه

كشفت شبكة ESPN الإخبارية أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جادة لضم 3 لاعبين من الدوري البرتغالي.

وأشارت إلى أن على رأس تلك الصفقات الموهبة البرتغالية الجديدة خواو فليكس، لاعب نادي بنفيكا، والملقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“.

وتابعت بقولها: ”يرغب مانشستر يونايتد أيضاً في ضم المدافع روبين دياز لاعب بنفيكا البالغ من العمر 21 عاماً، إضافة إلى برونو فرنانيديز، لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، البالغ من العمر 24 عاماً“.

وأكدت أن إدارة المانيو رصدت مبلغاً ضخماً يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، لضم الصفقات البرتغالية الثلاثة.

ونوهت إلى أن مهمة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة في الحصول على توقيع اللاعبين الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة التي تلقاها تلك الصفقات من أندية يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

أزمة رابيو

رفضت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينو، التدخل في أزمة أدريان رابيو، مع نادي باريس سان جيرمان.

وقررت إدارة باريس سان جيرمان تجميد اللاعب، الذي رفض تجديد عقده رفقة النادي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، وهو ما يعني رحيله مجاناً عن النادي الباريسي.

ويعتبر مستقبل رابيو، البالغ من العمر 23 عاماً، من أسرار الانتقالات الأوروبية، حيث لم تتأكد وجهته المقبلة، بعد أن كان قريباً من برشلونة الإسباني، إلا أن التكهنات لم تتوقف حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو أحد اندية القمة في البريمييرليغ.

وطالبت والدة آدريان رابيو وزيرة الرياضة الفرنسية بالتدخل، وحل الأزمة الحالية لنجلها مع سان جيرمان، وقالت إن رابيو ”يعيش في سجن“.

إلا أن ماراسينو، قالت في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: “ليس لدي أي سلطة للتدخل في هذه الأزمة، ولا أستطيع فعل أي شيء“.