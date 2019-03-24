تقارير.. يوفنتوس يستسلم أمام رغبة نادي برشلونة في ضم الهولندي دي ليخت

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي استسلم أمام تفوق نادي برشلونة عليه في صراعه لضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن يوفنتوس قرر الابتعاد عن صفقة دي ليخت، في ظل إصرار برشلونة الكبير على حسمها، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يستهدف لاعبًا آخرَ لدعم دفاع الفريق، فبدلًا من أن يحضر مباراة هولندا وألمانيا (بتصفيات يورو 2020) لمشاهدة دي ليخت، فإنه سيذهب إلى لقاء البرتغال وصربيا لمراقبة روبن دياس مدافع بنفيكا صاحب الـ21 عامًا.

– وأوضحت أن قيمة الصفقة تقدر بـ40 مليون يورو، أي أنها ستكون أفضل ماديًّا من صفقة دي ليخت التي قد تصل قيمتها إلى 75 مليونًا بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات.

ونوهت إلى أن وكيل مدافع بنفيكا هو خورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو، ثنائي اليوفي، وهو ما يسهل على السيدة العجوز عملية إتمام الصفقة.

وأفادت بأن يوفنتوس يميل إلى تدعيم دفاعه بسبب إدراكه أن أندريا بارزالي في طريقه للاعتزال (37 عامًا)، كما أن ليوناردو بونوتشي سيصل إلى 32 عامًا في مايو/آيار المقبل، وجورجيو كيليني سيكمل عامه الـ35 في أغسطس/آب المقبل.