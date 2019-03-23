فوز أول لإيطاليا والبوسنة واليونان بتصفيات يورو 2020 

حققت منتخبات إيطاليا والبوسنة والهرسك واليونان، مساء السبت، الفوز في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام عام 2020.

وتغلب منتخب إيطاليا على ضيفه فنلندا بهدفين دون رد، سجلهما نيكولو باريلا و مويس كين في الدقيقتين 7 و74.

وفي مباراة ثانية، فاز منتخب البوسنة والهرسك على أرمينيا بهدفين مقابل هدف.

أحرز ثنائية البوسنة، رادي كرونيتش و ديني ميلوسيفيتش في الدقيقتين 33 و80، بينما جاء هدف أرمينيا الوحيد عبر هنريك مخيتريان من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وفي مباراة ثالثة، تغلب منتخب اليونان على ليشتنشتاين بثنائية نظيفة سجلهما كونستانتينوس فورتونيس و أناستاسيوس دونيس في الدقيقتين 45 و80.

بذلك، يتقاسم المنتخبان اليوناني والإيطالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك، وجاءت أرمينيا ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن ليشتنشتاين وفنلندا.