تشيلسي يحسم مصير هيغواين ويضع يوفنتوس في ورطة

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي حسم مصير المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين من الاستمرار رفقة البلوز في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن تشيلسي قرر عدم تمديد فترة إعارة هيغواين، والاكتفاء بفترة الـ6 أشهر التي قضاها في ستامفورد ريدج، بعد انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي.

ولم ينجح هيغواين في ترك بصمة إيجابية رفقة تشيلسي خلال الفترة الماضية، حيث أحرز 3 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينص العقد بين تشيلسي ويوفنتوس، النادي الأصلي للأرجنتيني هيغواين، على أن النادي الإنجليزي يستطيع تمديد إعارة اللاعب لمدة عام مقابل 18 مليون يورو، أو شراءه نهائيًا مقابل 36 مليون يورو، إلا أن تشيلسي قرر عدم استمراره بعد نهاية الموسم الجاري.

وحالة عودة هيغواين إلى تورينو، فإن نادي يوفنتوس سيكون في وضع حرج، حيث لا يضع مسؤولو البيانكونيري اللاعب في حساباتهم على الإطلاق، خاصة أنه كان معارًا إلى نادي ميلان الإيطالي، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

ويرغب يوفنتوس في بيع هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، مقابل 36 مليون يورو، إلا أن مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، ربما يقف عائقًا أمام وجود عروض جدية لضمه.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في البريمييرليغ، وأصبح مهددًا بقوة بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما لم يحتل أحد المراكز الأربع الأولى، أو يتوج بكأس الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، حيث يتأهل بطل المسابقة مباشرة إلى دوري الأبطال.