هل ندم ساري على انضمام هيغواين إلى تشيلسي؟

اعترف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بأن مهاجمه غونزالو هيغواين غير لائق لخوض المباريات حاليا بسبب حالته البدنية ويحتاج للتطوير من أجل تسجيل الأهداف.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفين فقط مع تشيلسي منذ انضمامه للفريق اللندني قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعرض هيغواين للانتقادات من جماهير تشيلسي بسبب وزنه الزائد لكنه كان في حالة جيدة عندما وصل إلى ستامفورد بريدج.

لكن ساري حث المهاجم البالغ من العمر 31 عاما على العمل بجدية لتطوير حالته البدنية وتقليل وزنه ، موضحا ”أعتقد أن المشاركة كانت جيدة للغاية في المباراة الأخيرة – فقد تمكن من اللعب مع زملائه بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه يحتاج الآن إلى مزيد من السرعة التي كان عليها في نابولي.

”لذلك أعتقد أنه يحتاج إلى تطوير حالته البدنية لا سيما السرعة وحينها يمكنه تسجيل الأهداف مثلما كان يفعل في الماضي“.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن هيغواين تعرض لانتقادات من زملائه السابقين في ميلان بشأن ضيق قميصه وسرواله الجديد مع تشيلسي بسبب زيادة وزنه.

وسخرت جماهير من هيغواين بنشر صور عليها ”نوتيلا“ ويحاول المهاجم الأرجنتيني التهامها ما يزيد من وزنه ويقلل حركته وسرعته في الملعب.

ولعب هيغواين تحت قيادة ساري في نابولي موسم 2015/16 حيث سجل 38 هدفا في 42 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق.

وسجل هيغواين ثنائية وحيدة في مرمى هدرسفيلد تاون مع تشيلسي خلال سبع مباريات ولا سبيل أمامه سوى التألق مع الفريق اللندني في ظل رغبة يوفنتوس بعدم إعادته إلى تورينو مجددا.