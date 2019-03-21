وكيل أعمال ميلان سكرينيار يعترف بسعي ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع موكله

كشف ميثات هاليس، وكيل أعمال المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع موكله.

ونقلت صحيفة ”أس“ عن هاليس قوله: إن ريال مدريد مهتم بضم سكرينيار إضافة إلى برشلونة“.

وقال هاليس: ”ريال مدريد يريد التوقيع مع سكرينيار، كما أن برشلونة مهتم بذلك. الذي يمكنه إقناع إنتر ميلان، سنوقع له الصيف المقبل“.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدافع، مع رغبة الفرنسي رافائيل فاران مغادرة سانتياغو برنابيو الصيف المقبل.

ويبلغ سكرينيار من العمر 24 عامًا، وقد انضم لإنتر ميلان العام 2017، قادمًا من سامبدوريا، وشارك مع النيراتزوري في 76 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا.

وشارك سكرينيار في 36 مباراة الموسم الحالي، علمًا أنه لعب 23 مباراة دولية مع سلوفاكيا.

ويمتد عقد سكرينيار مع إنتر ميلان حتى العام 2022.