برشلونة غاضب من ادعاءات نجم ريال مدريد

أثارت تصريحات البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد سخط برشلونة وجماهيره، خاصة وأنه أعلن في حوار مع محطة ”كادينا سير“ الإذاعية إنه قبل عرض النادي الملكي رغم أنه كان أقل من الناحية المالية من النادي الكتالوني.

وقال فينيسيوس (18 عامًا) في تصريحات مفاجئة إنه فضل ريال مدريد، رغم أن برشلونة قدم عرضًا أكبر، موضحًا ”عندما كان عمري 16 عامًا اهتم العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمي، حيث كان أبرزها برشلونة ثم ريال مدريد.

”فكرت في الخيار الأفضل، لكنني كنت مقتنعًا بمشروع ريال مدريد بسبب ثقته في الشباب. كان برشلونة سيدفع أكثر لكنني كنت مقتنعًا أكثر بمشروع مدريد“.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية عن أن تصريحات فينيسيوس ليست صحيحة ومنافية للحقيقة، حيث كان عرض برشلونة أقل من ريال مدريد بكثير، رغم أن اللاعب الشاب كان في طريقه إلى ”كامب نو“ لدرجة أن والديه ووكيل أعماله زاروا المدينة ومرافق النادي بالفعل وشاهدوا مباراة للفريق.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2017 قرر برشلونة التعاقد مع فينسيوس من فلامنغو البرازيلي، وقدم عرضًا بالفعل قيمته 18 مليون يورو له ولناديه، رغم أنه كان يملك شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 30 مليونًا. ووافق فلامنغو على عرض النادي الكتالوني الذي توصل لاتفاق مع والديه ووكيل أعماله.

وفجأة ظهر ريال مدريد على الساحة ليدفع 30 مليونًا قيمة الشرط الجزائي، لكن تدخل برشلونة بداعي أنه أبرم اتفاقًا بالفعل مع فلامنغو، وكان قريبًا من الانضمام للنادي الكتالوني مقابل قيمة الشرط الجزائي، وبالفعل اقترب اللاعب من ”كامب نو“.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن ريال مدريد أغرى اللاعب ووالديه ووكيله مجددًا لتصل قيمة الصفقة إلى 45 مليون يورو فضلًا عن 16 مليونًا إضافية لعائلة اللاعب ووكيل أعماله، بينما كان أقصى ما عرضه برشلونة 30 مليونًا قيمة الشرط الجزائي في عقده فقط.