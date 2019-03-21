بعد ارتباط اسم المهاجم السنغالي بريال مدريد.. هل يكون ديبالا بديل ساديو ماني في ليفربول؟

كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، قد يرحل الصيف المقبل عن الفريق الإيطالي من أجل الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي.

وأورد موقع ”Tutto Mercarto“ الإيطالي أن ليفربول يسعى منذ عدة أسابيع للتوصل لاتفاق لضم صاحب الـ25 عاماً، الذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون يورو.

أما هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ فذكرت أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ديبالا ليكون بديلًا للسنغالي ساديو ماني، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت مجلة ”فرانس فوتبول“ قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وضع ماني على رأس المطلوبين لتدعيم الخط الأمامي لـ“الميرينغي“.

وبات ماني هذا الموسم واحدًا من أفضل لاعبي ليفربول، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، حيث ساهم في تأهل ”الريدز“ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في شباك بايرن ميونيخ في مباراة ثمن النهائي، كما أحرز الدولي السنغالي 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين.