تقارير.. إيكاردي يعود لتدريبات إنتر ميلان غدًا الخميس

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، سيعود للتدريب مع زملائه، غدًا الخميس، بعد فترة غياب طويلة تجاوزت الشهر.

وسحب النادي شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني الشهر الماضي بسبب غموض موقفه بعد مفاوضات مطولة بشأن تجديد عقده.

وغاب إيكاردي عن جميع مباريات إنتر منذ منتصف الشهر الماضي بداعي إصابته في ركبته لكن صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية قالت، يوم الأربعاء، إنه سيعود للتدريب مع زملائه لأول مرة منذ 13 فبراير/شباط الماضي قبل رحلة الدوري الأوروبي لمواجهة رابيد فيينا في النمسا.

وأضافت الصحيفة أن فترة التوقف الدولية فرصة مناسبة للمهاجم الشاب للعودة للفريق واستعادة لياقته البدنية والفنية قبل المواجهة المهمة أمام لاتسيو يوم الأحد 31 مارس/ آذار الحالي عقب نهاية فترة التوقف.

ورغم أن إيكاردي، هداف الفريق في الدوري، آخر أربعة مواسم، إلا أن إنتر ميلان فاز في العديد من المباريات دونه، أهمها الديربي أمام ميلان يوم الأحد الماضي ليستعيد المركز الثالث في الدوري.