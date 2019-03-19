الاتحاد الإيطالي يعاقب إنتر ميلان بسبب العنصرية في ”ديربي الغضب“

قرر الاتحاد الإيطالي حرمان إنتر ميلان من جماهيره مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت إطلاق هتافات عنصرية ضد فرانك كيسي مدافع ميلان في ديربي المدينة، يوم الأحد الماضي.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“، أن الاتحاد المحلي تأكد من إطلاق جماهير أولتراس إنتر ميلان لهتافات عنصرية ضد كيسي في الدقيقة السابعة والتاسعة والثلاثين خلال ديربي سان سيرو.

وقرر الاتحاد نتيجة ذلك حرمانه من جماهيره لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، تصبح سارية المفعول في حال حدوث أي انتهاكات عنصرية جديدة من جماهير إنتر.

وأجبر إنتر على خوض مباراتين دون جماهير في وقت سابق من الموسم الحالي بعد هتافات عنصرية ضد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

ومن جهة أخرى، تلقى مدرب إنتر، لوتشيانو سباليتي، تحذيرًا بعد طرده خلال المباراة التي حسمها فريقه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تغريم ميلان عشرة آلاف يورو بعدما ألقت الجماهير مقذوفات على أرض الملعب.