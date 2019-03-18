واقعة عنصرية جديدة في مباراة ميلان وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن مباراة ميلان وضيفه إنتر ميلان شهدت واقعة عنصرية في قمة مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن عددًا من مشجعي إنتر ميلان، استهدفوا الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، بهتافات عنصرية من خلال إطلاق أصوات القردة.

وأضافت الصحيفة أن الهتافات جاءت في الربع ساعة الأولى من المباراة التي انتهت بفوز مثير لإنتر ميلان بنتيجة 3/2.

وسبق أن وجّه عدد من جمهور إنتر ميلان هتافات عنصرية لكاليدو كوليبالي، مدافع نابولي قبل أشهر. والدوري الإيطالي واحد من أكثر الدوريات التي تشهد تصرفات عنصرية من عدد من الجماهير.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 53 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ميلان عند 51 نقطة في المركز الرابع.