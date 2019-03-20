ريال مدريد ينتقم من صفقة يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو بضم هذا اللاعب

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة مؤلمة لنادي يوفنتوس الإيطالي، ردًا على صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اليوفي من النادي الملكي مطلع الموسم الجاري.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن نادي ريال مدريد بدأ في مطاردة النجم البوسني ميراليم بينايتش، لاعب وسط يوفنتوس، وصانع ألعاب الفريق.

ويرتبط بيانيتش، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد مع يوفنتوس يستمر حتى عام 2023، حيث قام بتجديد عقده العام الماضي مع البيانكونيري.

وأشار الموقع، في تقرير خاص نشره اليوم الأربعاء، إلى أن وضع بيانيتش مع يوفنتوس ليس في مأمن على الإطلاق، في ظل الإغراءات التي يواجهها اللاعب من نادي ريال مدريد، وأندية أخرى في أوروبا.

وتابع: ”لن يستطيع مسؤولو يوفنتوس الوقوف في وجه بيانيتش إذا قرر الموافقة على عرض ريال مدريد، على العكس من موقفه السابق خلال العام الماضي، عندما رفض كل المفاوضات الخاصة بضم اللاعب من أندية برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد، ونجح في تجديد عقد بيانيتش“.

وأردف الموقع: ”ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة في راتب بيانيتش لن يتم تطبيقها إلا في صيف 2019، أي بعد نهاية الموسم، وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بين اللاعب وإدارة اليوفي، في ظل دخول ريال مدريد على خط التعاقد مع البوسني الدولي“.