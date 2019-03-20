فينسيوس جونيور يتحدث عن تفضيله لريال مدريد على برشلونة.. وموعد منافسته على الكرة الذهبية

تحدث النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لإذاعة ”كادينا سير“، عن عدد من القضايا والمواضيع التي تخص توقيعه لريال مدريد ومستقبله.

وقال النجم البرازيلي بشأن تفضيله لريال مدريد على برشلونة: ”بدأت لعب الكرة منذ كان عمري 4 سنوات، حين لعبت لمنتخب البرازيلي تحت 17 سنة بدأت العروض تأتي، والدي أخبرني أن برشلونة وريال مدريد يرغبون في التعاقد معي، زرنا الفريقين وكان برشلونة يرغب في دفع أكثر لكننا اخترنا المشروع، مارسيلو وكاسيميرو تحدثا معي وساعداني على اختيار ريال مدريد“.

ورفض فينسيوس جونيور المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، موضحًا: ”لا أعرف من الأفضل لكن رونالدو يعتبر أسطورة في ريال مدريد الجماهير تحبه كثيرًا لكونه فاز بكل شيء، لكن حاليا لا أحد منهم في ريال مدريد ولدينا الأفضل“.

وأضاف متحدثا عن مواطنه نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان: ”أريد أن ألعب مع الأفضل في العالم وهذا يجعلني هادئا، الأفضل في العالم حاليًا لا أعرف من، لكني أحب نيمار أكثر، لا أعرف إن كنت سألعب معه في ريال مدريد لكن في منتخب البرازيل أتمنى أن نلعب معا“.

وأكد فينسيوس أنه يحلم أن يفوز بالكرة الذهبية مستقبلاً، قائلاً: ”أرى نفسي فائزًا بالكرة الذهبية، حين أصل إلى 25 أو 26 عامًا في هذا السن سأقوم بالأشياء بشكل جيد“.

وأكد النجم الشاب أن مارسيلو وكاسيميرو هما الأقرب له في غرف ملابس ريال مدريد، لكنه أشاد بالفرنسي كريم بنزيما، موضحًا: ”أتفاهم بشكل جيد مع بنزيما منذ حضوري لريال مدريد يقدم لي النصائح دائمًا“.

وينتظر جونيور قدوم مواطنه وزميله في منتخب الشباب البرازيلي رودريغو، مشددًا: ”سيكون مهاجمًا كبيرا كنيمار ومبابي، يملك مواهب رائعة ويجعل الأمور سهلة، سيحضر مثلي وفي وقت قصير سيلعب أساسيًا في ريال مدريد“.