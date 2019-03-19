أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد والدوريات الخمس الكبرى

حفلت الأحداث الكروية اليوم الثلاثاء بالعديد من التقارير الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تبدأ بنهاية الموسم الجاري، وتصدر نادي ريال مدريد الإسباني تلك الأنباء، في ظل التقارير التي تناولت الصفقات المحتملة في صفوف الميرينغي، مع رصد 300 مليون يورو لإبرام تعاقدات جديدة.

سعر هازارد وصدمة كورتوا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه لن يبيع نجمه البلجيكي الدولي إدين هازارد بأقل من 98.5 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن مسؤولي نادي تشيلسي يرون أن هذا هو السعر المناسب لإمكانات هازارد، لأن سعره يجب ألا يقل كثيرًا عن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

وحتى الآن لم يتلق مسؤولو البلوز ردًا رسميًا من نادي ريال مدريد الراغب في شراء هازارد، الذي ينتهي عقده في ستامفورد بريدج منتصف عام 2020.

ومن المتوقع أن يصل الناديان إلى حل وسط فيما يتعلق بصفقة هازارد، لأن تشيلسي لا يرغب في رحيل نجمه مجانًا، كما أن ريال مدريد يريد اللاعب الذي يراه الخليفة الشرعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلى صعيد آخر، فقد رفض البلجيكي تيبو كورتوا الدخول في أي صفقات تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، حيث يرغب الأول في ضم الإسباني ديفيد دي خيا، وأبدى مسؤولون رغبتهم في ضم كورتوا.

وفاجأ كورتوا مسؤولي ريال مدريد بتأكيده رغبته في البقاء رفقة الفريق الملكي، أو الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة يرفض غريزمان

قالت تقارير إسبانية إن نادي برشلونة لا يرغب في ضم المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، الذي أبدى رغبته في الانضمام إلى البلوغرانا الموسم المقبل.

وأشار تقرير لـ“راديو كتالونيا“ إلى أن مسؤولي برشلونة يرغبون في ضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز، في ظل النقص العددي للمهاجمين في صفوف البارسا.

ويرى مسؤولو برشلونة أن غريزمان لن يفيد الفريق حاليًا، خاصة في ظل ارتفاع المقابل المطلوب لبيعه، وهو 120 مليون يورو.

عقوبة إنتر ميلان

لم يهنأ نادي إنتر ميلان طويلاً بانتصاره في ”ديربي الغضب“، على ميلان 3-2، بعد أن قرر الاتحاد الإيطالي حرمان الإنتر من جماهيره مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت إطلاق هتافات عنصرية ضد فرانك كيسي مدافع ميلان في ديربي المدينة يوم الأحد الماضي.

وتأكد الاتحاد الإيطالي من إطلاق جماهير أولتراس إنتر ميلان لهتافات عنصرية ضد كيسي خلال المباراة.

وقرر الاتحاد نتيجة ذلك حرمان الإنتر من جماهيره لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وسوف تصبح العقوبة سارية المفعول في حال حدوث أي انتهاكات عنصرية جديدة من جماهير النيراتزوري.

التحكيم ينصف باريس سان جيرمان

قررت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، قبول طعن باريس سان جيرمان ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المتعلق بإعادة فتح التحقيقات مع النادي بشأن اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة إنها قررت إلغاء قرار ”يويفا“ الخاص بإعادة النظر في حسابات النادي الفرنسي، وقبول طعن النادي، بعد شكوى الاتحاد القاري بشأن التعاقدات المبالغ فيها للنادي في صيف 2017، بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وقضت محكمة التحكيم إلغاء قرار ”اليويفا“ في إعادة التحقيق في حسابات سان جيرمان، وأغلقت الملف نهائياً، لأن النادي الفرنسي قرر الطعن في الوقت المحدد، بينما لم يكن قرار اليويفا بإعادة فتح الملف في الوقت المحدد، بموجب اللوائح.

تشيلسي يحدد بدلاء ساري

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي تشيلسي الإنجليزي وضع قائمة بالمرشحين لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، في حالة صدور قرار من الإدارة بإقالته قبل نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ فإن إدارة تشيلسي تخطط للاستعانة بـ“ستيف هولاند“، المدرب المساعد بالمنتخب الإنجليزي، لاستكمال الموسم مع البلوز، في حالة إقالة ساري.

وأشارت إلى أن مدرب نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليغري من أقوى المرشحين لخلافة ساري كمدرب دائم لتشيلسي، إلى جانب جون تيري، ولوران بلان، والبرتغالي نونو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي.