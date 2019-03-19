صعوبات تواجه صفقة يوفنتوس وإنتر التبادلية.. ودزيكو قد يعوض إيكاردي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي إنتر ميلان بدأ بالفعل التفاوض مع مهاجم روما البوسني إدين دزيكو، لضمه إلى صفوف النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن الاتصالات بدأت بالفعل مع دزيكو، في ظل أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الغائب عن صفوف الفريق منذ شهر تقريبًا.

وينتهي عقد دزيكو البالغ من العمر 33 عامًا في يونيو 2020، ولم يجدد عقده مع روما إلى الآن، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إنتر ميلان لحسم الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وحسب ”لاغازيتا ديلوسبورت“، فإن رئيس نادي روما جيمس بالوتا يرغب في الحصول على 30 مليون يورو مقابل بيع دزيكو.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”هناك شعور مؤكد داخل إدارة إنتر ميلان أن إيكاردي لن يلعب في صفوف الفريق مرة أخرى، وبالتالي فقد بدأت رحلة البحث عن مهاجم بديل، ودزيكو هو الخيار الأمثل“.

ويأتي ذلك رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت في الفترة الأخيرة عن رئيس نادي إنتر ميلان بيبي ماروتا، وواندا نارا، زوجة ووكيل أعمال إيكاردي، إلا أن الطرفين يدرسان بالفعل ما سيحدث بعد نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، قالت الصحيفة، إن هناك صعوبات كبيرة تواجه الصفقة التبادلية بين إنتر ميلان ويوفنتوس، والتي تتضمن الأرجنتينيين إيكاردي وباولو ديبالا.

وقالت إن ”هناك خلافات مالية بين إدارتي إنتر ميلان ويوفنتوس حول قيمة الصفقتين“؛ ما يجعل خيار ضم دزيكو هو الأنسب بالنسبة للنيراتزوري.