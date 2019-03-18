أخبار أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

مع بدء فترة التوقف الدولية، بدأت الأندية الأوروبية في إعادة ترتيب أوراقها استعدادًا للمرحلة الحاسمة من الموسم الكروي، مع النظر أيضًا إلى الموسم المقبل، حيث بدأت رياح الصفقات الصيفية تهبّ على القارة العجوز، في ظل رغبة العمالقة في تعزيز صفوفهم.

وفيما يلي أبرز أخبار أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

التحقيق مع كريستيانو رونالدو

بعيدًا عن أجواء الصفقات التي هيمنت على أخبار اليوم الإثنين، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، كسر حدة أنباء الميركاتو المقبل، بخبر التحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على خلفية السلوك المشين والمثير للجدل، الذي قام به خلال الاحتفال بفوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن رونالدو يواجه خطر الإيقاف، على العكس من الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي تعرض لغرامة قدرها 20 ألف يورو على خلفية قيامه بنفس السلوك في مباراة الذهاب بين الفريقين.

وقالت صحيفة ”البيانكونيرو“ الإيطالية إن ”يويفا“ لن يتعامل مع قضية رونالدو بنفس الطريقة التي تم بها تداول قضية سيميوني، وهو ما يهدد ”الدون“ بالإيقاف مباراة أو مباراتين، في دور الـ8، الذي يلتقي فيه يوفنتوس نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وتابعت بقولها: ”احتفال رونالدو ينتهك القواعد الأخلاقية، ويمثل إهانة وتشويه لسمعة الاتحاد الأوروبي ولكرة القدم العالمية“.

إصابة سواريز وحظ برشلونة

كان برشلونة محظوظًا، بعد تأكد إصابة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز خلال مباراة ريال بيتيس يوم الأحد، وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

فمن حسن حظ برشلونة أن إصابة مهاجمه الوحيد سواريز جاءت في فترة التوقف الدولية، وبالتالي فإنه من المتوقع ألا يغيب ”البيستوليرو“ عن أي مباراة رسمية للبلوغرانا، وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن سواريز سيكون جاهزًا في مباراة إسبانيول يوم 30 مارس الجاري، في المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني، الليغا.

ولا يملك المدرب إرنستو فالفيردي أي خيارات هجومية في مركز سواريز، وهو ما دفع إدارة برشلونة إلى السعي الجدي للتعاقد مع مهاجم مميز في الموسم الجديد.

ميركاتو ريال مدريد

تلقى ريال مدريد الصدمة الأولى في صفقة التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، إذ أشارت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن نادي تشيلسي رفض العرض الأول الذي تقدّم به النادي الملكي لضم اللاعب.

وأشارت تقارير من الصحافة البريطانية إلى أن إدارة تشيلسي ترفض التفريط في هازارد بأقل من 100 إلى 120 مليون يورو، في حين لم يصل عرض ريال مدريد إلى تلك القيمة.

وفي نفس السياق، دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في منافسة شرسة مع ريال مدريد على صفقة لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأجرى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، اتصالًا هاتفيًا بوكيل إريكسن، لاستطلاع رأيه في الانضمام إلى البيانكونيري مطلع الموسم المقبل.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في منتصف العام 2020، ويطلب دانييل ليفي رئيس السبيرز 200 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

غموض مستقبل ساري

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد هزيمة البلوز يوم الأحد أمام إيفرتون بهدفين نظيفين في البريمييرليغ، وتراجعه إلى المركز السادس في المسابقة.

وأصبح تشيلسي مهددًا بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ما لم يحصل على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، أو يتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وأصبح الصراع داخل إدارة تشيلسي قائمًا على الإقالة الفورية للمدرب ساري، أو الانتظار إلى نهاية الموسم، على أمل التتويج بلقب اليوروبا ليغ.

عودة نيمار

يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للعودة لتدريبات فريقه، بعدما كشف موعد تعافيه من الإصابة.

ويستمر غياب نيمار منذ نهاية يناير الماضي، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورغ ببطولة كأس فرنسا.

وكشف نيمار موعد عودته لتدريبات ومباريات باريس سان جيرمان، من خلال تصريحات لشبكة ”كانال بلس“ الفرنسية، بقوله: ”أستطيع المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل، والعودة للمباريات بعد أسبوعين“.