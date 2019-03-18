”فرانس فوتبول“ تكشف أفضل 5 مدربين في التاريخ

كشفت صحيفة ”فرانس فوتبول“، الإثنين عن أفضل 5 مدربين كرة القدم في تاريخ اللعبة.

وجاء على رأس القائمة، المدرب الهولندي رينوس ميتشيلز، كما تواجد يوهان كرويف والسير أليكس فيرجسون ضمن الخمسة الأوائل.

وأوضحت ”فرانس فوتبول“ أن رينوس ميتشيلز، يستحق أن يكون المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم، بفضل الكرة الشاملة التي قدّمها مع أياكس أمستردام.

وقاد ميتشيلز أياكس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما حصد مع المنتخب الهولندي معه كأس أمم أوروبا العام 1988، وفاز مع برشلونة الإسباني بلقب الدوري المحلي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.

وحل الإسكتلندي أليكس فيرجسون الذي قضى أغلب مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الثاني.

وفاز فيرجسون مع مانشستر يونايتد بـ 38 لقبًا، بينها 17 لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبان في دوري أبطال أوروبا.

وفي المركز الثالث تواجد الإيطالي آريغو ساكي، الذي أسهم في تغيير شكل الكرة الإيطالية، وفاز مع نادي إيه سي ميلان، بلقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واحتل المدربان الهولندي يوهان كرويف والإسباني بيب غوارديولا، المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بفضل مساهماتهما الكبيرة في تطوير الأداء الهجومي، وتاريخهما الحافل مع برشلونة.

وجاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المركز الـ 22، رغم مسيرته التدريبية القصيرة، وذلك بعد أن قاد ريال مدريد لـ 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن مجلة ”فرانس فوتبول“ اعتمدت في اختيار المدربين الذين ضمتهم القائمة، على عدة معايير، بينها عدد البطولات التي حققها كل مدرب مع الأندية، والخطط الفنية الذي كان يتبعها، والإرث الذي خلّفه للكرة العالمية، وشخصيته، والتأثير الذي أحدثته مسيرته.