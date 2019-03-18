بينها دوري أبطال أوروبا.. بدء مناقشات بين يويفا والأندية حول البطولات القارية بعد 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”اليوم الإثنين أنه سيجتمع بممثلين عن الأندية الأوروبية غدًا الثلاثاء في مستهل مناقشات حول مستقبل دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات القارية بداية من 2024 وما بعدها.

وألمح الطرفان لتغييرات شاملة على بطولات الأندية الأوروبية عندما يتم تطبيق جدول المباريات الدولية في 2024.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن لقاء الثلاثاء سيمثل جلسة مناقشات موسعة بين الاتحاد القاري ورابطة الأندية الأوروبية والتي تمثل 232 ناديًا عبر كافة أنحاء أوروبا.

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيان لرويترز ”هناك اجتماع غدًا. لا يوجد أي شيء سري بشأن جلسة المناقشات الموسعة“.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيلتقي أيضًا ببقية الأطراف المعنية مثل اللاعبين وروابط بطولات الدوري في الأشهر المقبلة ”لتبادل الأفكار قبل بلورة مقترحات فعلية وبدء المناقشات (الرسمية)“.

وعقب إعادة انتخابه في فبراير الماضي، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة إن مؤسسته ستعمل مع رابطة الأندية الأوروبية لتوجيه النصح للبطولات الجديدة والتي ستضيف ”بُعدًا جديدًا“ للكرة الأوروبية.

ووعد تشيفرين ”ببطولات أندية تتوافق مع التوقيتات وحافلة بالإثارة والقوة ومفتوحة للمنافسة أمام الجميع“.

وأشار تشيفرين إلى أنه لا يوجد أي تهديد بحدوث انفصال وإقامة دوري السوبر طالما ظل رئيسًا للاتحاد القاري وظل آندريا آنييلي، رئيس بوفنتوس، رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أمس الأحد أن التكهنات بشأن ما ستتم مناقشته يشمل إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا مطلع الأسبوع إضافة لنظام تأهل أكثر إحكامًا.

وكان آنييلي قد اقترح سابقًا استبدال نظام الـ 8 مجموعات حاليًا بنظام الـ 4 مجموعات تتألف كل واحدة منها من 8 فرق وهو ما يعني المزيد من المباريات.

وتقام بطولات الأندية الأوروبية من خلال دورة تتألف من 3 سنوات على أن تنتهي الدورة الحالية في 2021.