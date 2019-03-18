يويفا يفتح تحقيقًا رسميًا مع كريستيانو رونالدو بسبب احتفاله في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

قد يغيب كريستيانو رونالدو عن دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد اتهامه بـ“سلوك غير لائق“ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ خلال فوز يوفنتوس في مباراة الإياب 3-0 على أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية رجحت إمكانية إيقاف رونالدو، لطريقة احتفاله بهدفه الثالث في شباك أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب بدور الـ16 لدوري الأبطال، والذي كان مماثلًا لاحتفال دييغو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس في مباراة الذهاب.

UEFA have opened in inquiry into Cristiano Ronaldo's gesture during Juventus vs Atletico. A decision (fine or suspension) will be made on Thursday March 21st. #SkyItalia pic.twitter.com/WZ5T4c8gJQ — Tarek Khatib (@ADP1113) March 18, 2019

وكان ”يويفا“ قرر فرض غرامة مالية على سيميوني بسبب احتفاله غير الأخلاقي، بلغت قيمتها 17 ألف جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الاثنين في بيان: ”في أعقاب التحقيق التأديبي الذي أجراه مفتش الأخلاقيات والتأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وفقًا للمادة 55 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم فتح إجراءات تأديبية عقب جولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، خاصة بمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، والتي لعبت يوم 12 مارس في إيطاليا“.

وأضاف ”يويفا“ أن اللاعب البرتغالي سيواجه جلسة استماع، يوم الخميس المقبل، بسبب ”تصرف غير لائق“ خلال مباراة إياب دور الـ16 حيث أكمل يوفنتوس الانتصار 3-2 في مجموع المباراتين.