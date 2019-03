يويفا يفتح تحقيقًا رسميًا مع كريستيانو رونالدو بسبب احتفاله في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

قد يغيب كريستيانو رونالدو عن دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد اتهامه بـ“سلوك غير لائق“ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ خلال فوز يوفنتوس في مباراة الإياب 3-0 على أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية رجحت إمكانية إيقاف رونالدو، لطريقة احتفاله بهدفه الثالث في شباك أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب بدور الـ16 لدوري الأبطال، والذي كان مماثلًا لاحتفال دييغو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس في مباراة الذهاب.

UEFA have opened in inquiry into Cristiano Ronaldo's gesture during Juventus vs Atletico. A decision (fine or suspension) will be made on Thursday March 21st. #SkyItalia pic.twitter.com/WZ5T4c8gJQ

— Tarek Khatib (@ADP1113) March 18, 2019