في السعودية وقطر ومصر..صحيفة ترشح 3 ملاعب عربية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن 3 ملاعب عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال إقامته خارج القارة الأوروبية، مشيرة إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها تلك الإستادات العربية.

وقالت في تقرير لها اليوم تحت عنوان ”6 إستادات يمكنها استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في حال إقامته خارج القارة“، إن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سفيرين، الذي أعيد انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى في فبراير الماضي، ألمح إلى إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى قارة مختلفة في أعقاب الكوابيس اللوجيستية والمالية التي قدمتها كييف في 2018.

وأضافت بأنه رغم أنه من المقرر إقامة نهائي هذا الموسم في إستاد واندا متروبوليتانو المدهش لأتليتيكو مدريد، قبل أن تستضيف إسطنبول نسخة 2020، بعد 15 سنة من عودة ليفربول الشهيرة، تساءلت الصحيفة: ماذا لو قرر الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف دفع دوري الأبطال إلى مكان آخر؟

وتقول ”ميرور“، في إطار ذلك ألقينا نظرة على الملاعب في جميع أنحاء العالم للخروج بقائمة مختصرة حول الإستادات المرشحة.

وأبرزت الصحيفة 6 ترشيحات لملاعب يمكنها استضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر، احتلت الملاعب العربية نصفها، وهي إستاد مرسيديس في أتلانتا في أمريكا وإستاد الملك فهد في السعودية وإستاد الماركانا في البرازيل وإستاد القاهرة الدولي وإستاد خليفة الدولي في قطر.

وقالت الصحيفة عن إستاد الملك فهد الدولي إنه أكبر إستاد في المملكة العربية السعودية، ويفتخر بتصميمه العصري، ويستوعب جمهورًا يصل إلى 68000، فضلًا عن تصميم السقف الفريد المكون من 24 عمودًا تعمل كمظلة مقاومة للحرارة ضد المناخ الصحراوي في الرياض.

وعن الإستاد المصري قالت الصحيفة في تقريرها إن هذا الإستاد يستضيف مباريات المنتخب الوطني المصري ونوادي الأهلي والزمالك، ويتسع لـ75000 مقعد، وقادر على توليد أجواء رائعة، مشيرة إلى أنه تم بناء الإستاد في العام 1960، وقد خضع الإستاد لتجديد كبير في عام 2005 قبيل كأس الأمم الأفريقية 2006.

وأشارت إلى أن المهندس المعماري الذي تولى تطوير الإستاد، فيرنر مارش، هو الذي صمم الملعب الأوليمبي في برلين، وكلا الملعبين يتميز بتصميم بيضاوي، فضلًا عن موقعه المميز.

وقد تذيل القائمة إستاد خليفة الدولي القطري، حيث قالت الصحيفة إنه استنادا للعلاقات الجارية بين الفيفا وقطر، من المتوقع إقامة نهائي اليوفا هناك، لاسيما أن إستاد خليفة الدولي هو الأول من بين 12 مقترحًا لكأس العالم، يتم الانتهاء منها استعدادًا لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، إلا أن الإستاد متعدد الأغراض يسع 40 ألف شخص فقط، وقد استضاف في الماضي مباريات ودية دولية بين إنجلترا والبرازيل قبل التطويرات الأخيرة التي طرأت عليه.