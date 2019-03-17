هدف مباراة ميلان وإنتر ميلان.. 1/0 لأبناء سباليتي (فيديو)

تقدم فينيسيو لاعب إنتر ميلان بهدف في شباك آي سي ميلان، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي على ملعب ”سان سيرو“.

ومع حلول الدقيقة الثالثة قابل فينيسيو عرضية زميله وسدد قوية محرزًا هدف التقدم للإنتر.

ميلان 0 × 1 إنتر ميلان | هدف فيسينينو pic.twitter.com/hiQKbpt1Gz — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وتلقى الروزانيري 4 هزائم فقط هذا الموسم بالدوري، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا، ويعول على خدمات الهداف البولندي كريستوف بيونتيك الذي أحرز 19 هدفًا بالدوري، من بينها 13 مع فريقه السابق جنوى، وهو هداف الميلان أيضًا برصيد 6 أهداف، رغم انضمامه في شهر يناير الماضي فقط.

ويحتل إنتر المركز الرابع برصيد 50 نقطة، وتلقى الفريق بالدوري هذا الموسم 7 هزائم، وسجل 40 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا، ويبقى الأرجنتيني المغضوب عليه ماورو إيكاردي هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

يحمل لقاء الليلة رقم 223 في كل البطولات الرسمية، وفاز إنتر 79 مرة مقابل 76 انتصارًا لميلان و67 تعادلًا، وسجل إنتر 300 هدف مقابل 297 لميلان .

وعلى صعيد بطولة الدوري، تقابل الفريقان 169 مرة، وفاز إنتر 63 مرة، مقابل 51 انتصارًا لميلان، وتعادلا 55 مرة، وسجل إنتر 233 هدفًا مقابل 217 هدفًا لميلان.. ويبقى هداف ديربي الغضب الأوكراني أندريه شيفيتشنكو برصيد 14 هدفًا.