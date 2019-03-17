كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وإنتر ميلان ”ديربي الغضب“ في الدوري الإيطالي

يتابع عشاق الكرة الإيطالية اللقاء المثير الذي يجمع بين عملاقي مدينة ميلانو، إنتر وأسي ميلان في ديربي الغضب، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي على ملعب ”سان سيرو“.

وبغض النظر عن ظروف الفريقين إلا أن أجواء ديربي الغضب دائمًا تتسم بالندية والإثارة، خاصة مع وجود العديد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح ديربي الغضب بين إنتر وميلان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:30 مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وتلقى الروزانيري 4 هزائم فقط هذا الموسم بالدوري، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا، ويعول على خدمات الهداف البولندي كريستوف بيونتيك الذي أحرز 19 هدفًا بالدوري، من بينها 13 مع فريقه السابق جنوى، وهو هداف الميلان أيضًا برصيد 6 أهداف، رغم انضمامه في شهر يناير الماضي فقط.

ويحتل إنتر المركز الرابع برصيد 50 نقطة، وتلقى الفريق بالدوري هذا الموسم 7 هزائم، وسجل 40 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا، ويبقى الأرجنتيني المغضوب عليه ماورو إيكاردي هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 223 في كل البطولات الرسمية، وفاز إنتر 79 مرة مقابل 76 انتصارًا لميلان و67 تعادلًا، وسجل إنتر 300 هدف مقابل 297 لميلان .

وعلى صعيد بطولة الدوري، تقابل الفريقان 169 مرة، وفاز إنتر 63 مرة، مقابل 51 انتصارًا لميلان، وتعادلا 55 مرة، وسجل إنتر 233 هدفًا مقابل 217 هدفًا لميلان.. ويبقى هداف ديربي الغضب الأوكراني أندريه شيفيتشنكو برصيد 14 هدفًا.

ميلان وحماس غاتوزو

يتطلع ميلان لحسم ديربي الغضب، وتثبيت أقدامه في المركز الثالث خلف يوفنتوس ونابولي لضمان الظهور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويفتقد الروزانيري خدمات صانع الألعاب جياكومو بونافينتورا للإصابة.

ويبدو المدرب جينارو غاتوزو، المدير الفني للميلان، متحمسًا للفوز بهذه المواجهة المثيرة ضد إنتر، ويعتمد على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو وريكاردو رودريغيز ودافيد كاباريا للدفاع.

ويقود خط الوسط تيموي باكايوكو وبجواره فرانك كيسي ولوكاس باكيتا، بينما يراهن غاتوزو على مثلث الهجوم سوسو وهاكان كالهونغولو بجانب الهداف بيونتيك.

إنتر وأزمات سباليتي

تحاصر الأزمات فريق إنتر وسط أنباء أن المدرب لوتشيانو سباليتي مهدد بالرحيل عن منصبه حال خسارة ديربي الغضب، ورغم تأكيدات إدارة إنتر بقاء المدرب إلا أن الصحافة الإيطالية تتوقع بشكل مستمر نهاية حقبة سباليتي مع النيراتزوري.

ودخل الهداف ماورو إيكاردي في خلافات مع الإدارة والجماهير أدت في النهاية لتجميده تمهيدًا لرحيله في نهاية الموسم الحالي، ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة على رأسها رادجا ناينغولان وسيمي فرساليكو وغواو ميراندا للإصابة.

ويعتمد سباليتي على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه الرباعي ميلان سكرينار وستيفان دي فري ودانيلو دامبروزيو وكوادو أسامواه في خط الدفاع، بينما يلعب ثنائي الارتكاز ماتياس فيسينو ومارسيلو بروزفيتش دورًا مهمًا للسيطرة في وسط الملعب.

ويعول سباليتي على قدرات صانع اللعب المحوري جواو ماريو مع الجناحين ماتيو بوليتانو وإيفان بيريستش مع المهاجم لواترو مارتينيز.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية السابق بقناة ”أون سبورت“ المصرية، لـ“إرم نيوز“، أن لقاء الديربي بين ميلان وإنتر لأول مرة منذ سنوات سيشهد غلبة التوقعات لصالح ميلان الأكثر استقرارًا فنيًا وإداريًا، ويملك تناغمًا في أرض الملعب أكثر من إنتر.

وأضاف: ”غياب إيكاردي والإصابات خاصة ناينغولان وفرساليكو سيكون لها تأثير كبير على أداء إنتر، وميلان أيضًا لديه ميزة مهمة وهي قدرات المهاجم بيونتيك المتألق مؤخرًا“.