تعرف على ترتيب كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار بقائمة أشهر 10 رياضيين في العالم

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصنع عناوين الصحافة العالمية على الصعيد الكروي، خاصة بعد تألقه برفقة يوفنتوس الإيطالي، وقيادة البيانكونيري للتأهل إلى دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثية نظيفة تكفّل ”الدون“ بتسجيلها.

ويستعد رونالدو وزملاؤه في يوفنتوس لموقعة جديدة في دور الثمانية لدوري الأبطال، إذ يواجه اليوفي فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي فجّر كبرى مفاجآت البطولة، بعد إطاحته بحامل اللقب خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، نادي ريال مدريد الإسباني.

وحسب تقرير لشبكة ”ESPN“ الأمريكية، فإن رونالدو يتربع على عرش قائمة أشهر 10 رياضيين في العالم، متفوقًا على الأرجنتيني لونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وجاء ترتيب أشهر 10 رياضيين في العالم كالآتي:

الأول: كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

الثاني: ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنغليس ليكرز الأمريكي لكرة السلة.

الثالث: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

الرابع: نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الخامس: المصارع الأيرلندي كونور ماكويغور.

السادس: روجر فيدرر لاعب التنس السويسري.

السابع: فيرات كولي قائد المنتخب الهندي للكريكيت.

الثامن: الإسباني رفائيل نادال نجم التنس.

التاسع: ستيفان كيري لاعب جولدن ستيت ووريورز الأمريكي لكرة السلة.

العاشر: تايغر وودز نجم الجولف الأمريكي.