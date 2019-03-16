استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة يوفنتوس وجنوى

أعلن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن القائمة التي ستواجه جنوى بالدوري الإيطالي، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي يوفنتوس نظيره جنوى، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وساعد رونالدو يوفنتوس للصعود لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا بعدما سجل 3 أهداف ”هاتريك“ في مرمى أتليتيكو مدريد الإسباني.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: ”كريستيانو بحاجة إلى الراحة وبالتالي لن يأتي معنا إلى جنوى“.

وأضاف: ”رونالدو لعب العديد من المباريات هذا العام، لقد واجهنا بعضنا البعض، وشاركني بهدوء أفكاري عن إدارتي له في المباريات المقبلة حتى موعد عودة دوري أبطال أوروبا“.

وتابع: ”حتى الآن التوازن في القائمة جيد، قدمنا شيئًا رائعًا يوم الثلاثاء (أمام أتليتيكو مدريد) والجميع في حالة معنوية جيدة، جولة الذهاب أمام أتليتيكو لم تكن فشلًا، ونحن لم نتأهل للنهائي بعد. نحتاج لأخذ الأمر خطوة بخطوة بالوقت الحالي، نحن نمر بحالة جيدة من الناحيتين البدنية والعقلية“.

وأردف: ”أنا سعيد بالحماس والعواطف من جانب الجماهير، وأتمنى أن يستمر ذلك، نحن بحاجة للاستمرار على هذا النحو ونتدرب جيدًا“.

وأكمل بقوله: ”نحتاج لـ5 انتصارات فقط للفوز بلقب الاسكوديتو، غدًا ستكون مباراة صعبة، جنوى في أرضه منافس صعب وعلينا أن نؤدي بالأداء الصحيح، في الذهاب أضعنا نقطتين أمامه“.

وتحدث أليغري، عن أياكس أمستردام، الذي سيواجه يوفنتوس في ربع نهائي دوري الأبطال، وقال: ”فريق سريع يضم لاعبين يتمتعون بصفات مميزة وجودة عالية ويصعب مواجهتهم، ستكون موقعة مختلفة عما كانت أمام أتليتيكو، من الخطأ أن نفكر في أننا عبرنا لنصف النهائي بالفعل“.

وواصل: ”يجب أن أحيي اللاعبين على هدوئهم عندما كانوا يتقدمون 1-0 و2-0، الهدف كان عدم استقبال أي هدف من ركنية لأتليتيكو“.